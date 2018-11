“Cuando me senté para la bendición, estaba tan emocionada que nada más lo miraba y se me salieron las lágrimas. Él me decía: ‘no llore, no llore más’, después me dijo: ‘Mire, mire para la foto’, porque yo no miraba al fotógrafo. A mí no me interesaba nada, solamente el verlo a él. Ese fue un momento muy especial”, recuerda Lina, quien tiene 25 años de trabajar en Avianca.