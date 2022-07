Debanhi, Yolanda y Luz Raquel: Muertes con dictámenes absurdos en México

Ciudad de México. Las muertes de Debanhi Escobar, Yolanda Martínez y Luz Raquel arrojaron diferentes versiones por parte de las autoridades mexicanas que se encargaron de las investigaciones.

A pesar de que las causas de muerte se plantearon como “accidentes” o hasta supuestos suicidios, los familiares y activistas reprobaron esas explicaciones calificándolas de inverosímiles y absurdas.

Debanhi Escobar: ‘Accidente’ Copiado!

La noche que se encontró el cuerpo de Debanhi dentro de una cisterna en el motel Nueva Castilla, las autoridades locales difundieron las primeras versiones de que su muerte habría sido un accidente.

El 27 de abril el médico forense, Eduardo Villagómez Jasso, aseguró que Debanhi cayó con vida a la cisterna y luego precisó que no tenía agua en los pulmones.

“La muchacha cayó todavía viva, donde se encontró estaba viva, y había oportunidad de reaccionar. No tenía agua en los pulmones. ¿Por qué no se ahogó?, porque se paró, no sé si usted sepa la altura de la cantidad de agua en la cisterna, eran 90 centímetros”.

[ Debanhi Escobar: Tercera autopsia revela causa de muerte ]

Yolanda Martínez: ‘Suicidio’ Copiado!

En el caso de Yolanda Martínez , la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres aseguró que la causa de su muerte fue un suicidio.

En su momento se indicó que en la carpeta de investigación había entrevistas que hablaban de un “estado probablemente depresivo, de ideas suicidas, de comunicaciones que hizo Yolanda a personas allegadas en las que dio información de dar un giro en su vida y de un evento complejo para sí”.

También se informó de que en la zona donde fue encontrado el cuerpo se localizó un vaso de esterofón con mensajes escritos a mano: “Te amo negrito, ya me voy, llámame”. Además las autoridades indicaron que en la escena había vasos de veneno y un tubo con una sustancia para fumigación.

[ Vecinos encuentran cuerpo de mujer en Nuevo León, mismo estado del caso Debanhi ]

Luz Raquel: ‘Autolesión’ Copiado!

La Fiscalía de Jalisco informó que se encontró evidencia de que Luz Raquel compró en una farmacia botellas de alcohol y en una vinatería un encendedor.

Además presentaron videos en los que refieren que la joven manipuló las cámaras de vigilancia de su edificio y que luego aparecieron las pintas con las amenazas que posteriormente denunció. Luz Raquel falleció tras ser quemada y, por ahora, su vecino fue vinculado a proceso pero por lesiones y no por feminicidio.

[ Mujer muere quemada tras recibir amenazas en México ]

De izquierda a derecha: Debanhi Escobar, Luz Raquel y Yolanda Martínez. (El Universal de México)

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.