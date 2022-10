Tragedia en India: 60 personas mueren al caer puente colgante recién reparado

Gujarat. Al menos 60 personas murieron el domingo al derrumbarse un puente colgante de 100 años de antigüedad en Gujarat, en el oeste de India, informó un ministro del gobierno regional a AFP.

“60 personas murieron. Más de 80 fueron rescatadas”, declaró Brijesh Merja, ministro del estado de Gujarat, donde ocurrió la tragedia.

La agencia The Press Trust of India informó anteriormente de un balance de 32 muertos, citando a responsables de Salud locales. El ministro de Interior de Gujarat, Harsh Sanghavi, no obstante, cifró en 7 las muertes provisionales.

Según algunas informaciones, más de un centenar de personas seguían desaparecidas en el río. Vídeos difundidos que aún no fueron verificados mostraban a personas colgando de los restos de la estructura en la oscuridad.

El puente colgante, construido en la era del mandato británico, fue abierto esta semana al público tras meses de trabajos de reparación. Las autoridades lanzaron una operación de rescate tras el colapso con submarinos desplegados en la zona para encontrar a los desaparecidos.

El primer ministro Narendra Modi, que se encontraba de visita en Gujarat, anunció compensaciones para las familias de las víctimas y los heridos en el accidente.

Modi instó a “la movilización urgente de equipos para (operaciones) de rescate”, tuiteó su oficina. “Ha pedido que la situación sea vigilada de cerca y de forma continuada, y (que las autoridades) extiendan toda la ayuda posible a los afectados”.

