El Mundo

Inteligencia de Estados Unidos contradice versión de Donald Trump sobre misiles y programa nuclear de Irán

Funcionarios estadounidenses aseguran que Irán no desarrolla misiles intercontinentales ni reactivó su programa nuclear tras la ofensiva de junio de 2025

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Por O Globo / Brasil / GDA
Donald Trump comunica sus planes para Cuba.
Informe de inteligencia de EE. UU. desmiente versión de Trump sobre amenaza iraní y detalla el verdadero alcance militar de Teherán. (ANNABELLE GORDON/AFP)







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