El Mundo

Instructor de joven fallecida en rope jump afirma que una clienta desistió por miedo antes del accidente

Especialistas analizan el accidente que cobró la vida de una joven de 21 años y detallan las irregularidades detectadas en la operación

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Por O Globo / Brasil / GDA
Según las autoridades, dos hombres huyeron después del evento en que una muchacha fue lanzada sin equipo de seguridad.
Testimonios, videos e informes técnicos revelan presuntas fallas críticas de seguridad en el salto que terminó en tragedia en Limeira. (Captura de Pantalla/S)







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O Globo

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