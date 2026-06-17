Instructor de joven fallecida en rope jump afirma que una clienta desistió por miedo antes del accidente

Testimonios, videos e informes técnicos revelan presuntas fallas críticas de seguridad en el salto que terminó en tragedia en Limeira.

La muerte de Maria Eduarda Rodrigues, una profesional de Educación Física de 21 años, durante un salto de bungee jump en Limeira, São Paulo, Brasil, puso bajo escrutinio los protocolos de seguridad de esta actividad de aventura. Especialistas y testimonios de personas presentes apuntan a una serie de fallas que habrían permitido que la joven fuera lanzada desde una altura cercana a los 40 metros sin estar conectada a las cuerdas de seguridad.

El instructor identificado como Gustavo, quien participó en la preparación previa de la víctima, afirmó que colocó el equipo en Maria Eduarda. Sin embargo, explicó que en el momento del salto atendía a otra cliente y permanecía de espaldas a la plataforma. Según relató, escuchó gritos que inicialmente consideró normales dentro de la actividad y solo comprendió que había ocurrido una falla después de la caída.

De acuerdo con su versión, el salto de Maria Eduarda era el primero del día en la modalidad conocida como “avioncito”. Antes de ella, otra participante desistió por temor. Gustavo indicó que el procedimiento habitual exige verificar que la cuerda quede correctamente fijada antes de levantar al participante para colocarlo en posición de salto. También señaló que no observó si los tres instructores involucrados realizaron esa comprobación.

Expertos cuestionan el cumplimiento de protocolos básicos

El presidente de la Asociación Brasileña de Rope Jump y Péndulo Humano (ABRJH), Marco Antonio Junior, conocido como Jota, aseguró que el salto no cumplió los estándares mínimos de seguridad exigidos en la disciplina.

Según explicó, cualquier actividad de aventura requiere una doble verificación del sistema de seguridad. Un instructor debe conectar la cuerda al participante y otro debe revisar que la instalación sea correcta antes de autorizar el salto. En este caso, sostuvo que ese procedimiento no se realizó.

El especialista afirmó que el video del accidente evidencia múltiples irregularidades. Entre ellas, cuestionó que tres personas ejecutaran simultáneamente tareas relacionadas con el lanzamiento de la participante sin una verificación visible del equipo. También criticó la forma en que la joven fue transportada hasta el borde de la plataforma.

Jota añadió que los instructores tampoco habrían confirmado la longitud y regulación de la cuerda antes de la caída. Esa tarea corresponde al profesional conocido como rigger, encargado de medir y ajustar el sistema de seguridad. No obstante, indicó que los instructores deben realizar una comprobación adicional antes de cada salto.

Modalidad utilizada también genera cuestionamientos

Otro aspecto señalado por los especialistas es el uso de la posición “avioncito” para una participante sin experiencia.

Jota explicó que esta modalidad puede aumentar los riesgos debido a los nervios o movimientos inesperados del participante. En plataformas estrechas, una reacción de pánico podría comprometer incluso la estabilidad de los instructores.

El presidente de la Asociación Paulista de Rappel, Gleidson Rodrigues, coincidió en que el accidente estuvo precedido por una serie de incumplimientos. Según indicó, las mejores prácticas recomiendan que el participante realice el salto por sus propios medios después de una inspección final del equipo.

Rodrigues sostuvo además que la denominada “verificación cruzada”, en la que al menos dos personas revisan la conexión de la cuerda, fue ignorada. También afirmó que no existió una charla de seguridad previa para informar a la participante sobre los procedimientos y riesgos de la actividad.

Video refuerza dudas sobre la preparación de los instructores

Para Jota, las imágenes difundidas en redes sociales muestran otro elemento preocupante. El especialista observó que los tres instructores parecían concentrar su atención en diferentes direcciones inmediatamente después del lanzamiento.

A su juicio, esa reacción refuerza la hipótesis de que ninguno realizó una comprobación efectiva del sistema antes de la caída.

El dirigente también cuestionó la presencia de una cuerda sobre la superficie de la plataforma, situación que calificó como una irregularidad adicional debido al riesgo de tropiezos cerca del borde.

Investigación apunta a operación sin empresa formal

La investigación determinó que detrás de la actividad no existía una empresa formalmente constituida y regulada. Según las autoridades, los organizadores operaban de manera independiente y utilizaban marcas promocionadas en redes sociales para comercializar los saltos. Tras el accidente, los perfiles asociados dejaron de estar disponibles en internet.

Los responsables del lanzamiento fueron identificados como Luis Felipe Feliciano Egoroff, Vitor de Freitas Gonçalves y Maicon Fernandes Cintra. Los tres fueron detenidos en flagrancia por homicidio con dolo eventual. La acusación se mantuvo tras la conversión de las detenciones en prisión preventiva.

La defensa sostiene que los investigados cuentan con amplia experiencia en actividades de aventura y que esta habría sido la primera muerte registrada durante su trayectoria profesional. Durante sus declaraciones ante la Policía, dos de ellos afirmaron haber sufrido un “apagón” durante la preparación del salto y no lograron explicar en qué momento omitieron conectar las cuerdas de seguridad.

Quién era Maria Eduarda Rodrigues

Maria Eduarda residía en Jandira, en la región metropolitana de São Paulo, Brasil. Era graduada en Educación Física y trabajaba en un gimnasio. En sus redes sociales compartía contenidos relacionados con deporte, naturaleza y bienestar.

Horas antes del accidente publicó una fotografía junto a señales que advertían sobre el riesgo de muerte en el lugar. Poco antes del salto también compartió un mensaje en tono de broma sobre la experiencia que estaba a punto de realizar. Tras su fallecimiento, su perfil fue retirado de internet.

La tragedia ocurrió en la Ponte do Esqueleto, una estructura ferroviaria inconclusa que pertenece a la Unión. El sitio registra antecedentes recientes de accidentes. En 2024 una ciclista murió tras caer del viaducto y otras dos mujeres sufrieron lesiones graves en incidentes ocurridos en la misma zona. Las autoridades mantienen diferencias sobre quién debe asumir la fiscalización y el control de acceso al lugar.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.