Inicia juicio en París contra 10 personas por ciberacoso sexista a Brigitte Macron, esposa de presidente francés

Los acusados están señalados de difundir informes falsos que circulaban internacionalmente, incluyendo rumores que afirmaban que la primera dama era un hombre.

Por AFP
El presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron, llegando a sus asientos en la Abadía de Westminster, en el centro de Londres, el 6 de mayo de 2023, antes de las coronaciones del rey Carlos III y la reina consorte de Gran Bretaña, Camila. Fotografía: (BEN STANSALL/AFP)







AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

