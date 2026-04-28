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Informe revela los 10 países donde se agrupan dos tercios de los afectados por crisis alimentarias

Un informe respaldado por la ONU advierte sobre niveles críticos de inseguridad alimentaria en 47 territorios y el impacto del costo de la energía

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Por AFP
Los conflictos y el clima extremo mantienen a 266.000.000 de personas en crisis alimentaria aguda, con Sudán y Gaza como algunos de los puntos más críticos.
Los conflictos y el clima extremo mantienen a 266.000.000 de personas en crisis alimentaria aguda, con Sudán y Gaza como algunos de los puntos más críticos. (Canva stocks/Fahim Himel de Pexels / Tom Fisk de Pexels)







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