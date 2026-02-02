El Mundo

Influencer es detenido por el ICE en Estados Unidos tras faltar a audiencia migratoria

La detención del creador de contenido ocurrió en un centro migratorio de Nueva Jersey y no incluye orden de deportación, según información de un amigo cercano

Por O Globo / Brasil / GDA
Junior Pena, influenciador brasileño sobre inmigración, fue detenido por el ICE en Estados Unidos por una falta administrativa relacionada con una audiencia migratoria.
Junior Pena, influenciador brasileño sobre inmigración, fue detenido por el ICE en Estados Unidos por una falta administrativa relacionada con una audiencia migratoria. (Instagram/@juniorpena0)







