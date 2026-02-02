Influencer es detenido por el ICE en Estados Unidos tras faltar a audiencia migratoria

Junior Pena, influenciador brasileño sobre inmigración, fue detenido por el ICE en Estados Unidos por una falta administrativa relacionada con una audiencia migratoria.

El influencer brasileño Junior Pena fue detenido este sábado 31 por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) debido a una situación administrativa vinculada con su proceso migratorio.

El creador de contenido vive en ese país desde 2009 y cuenta con más de 480.000 seguidores en Instagram, plataforma donde publica información sobre inmigración y vida en territorio estadounidense.

De acuerdo con información brindada por Maycon MacDowel, policía y amigo personal del influencer, la detención ocurrió luego de que Junior Pena no asistiera a una audiencia migratoria obligatoria. El influencer permanece recluido en el Delaney Hall, un centro de detención para migrantes ubicado en Nueva Jersey.

Según lo explicado por MacDowel, Junior Pena no enfrenta una orden de deportación. El problema se originó por un trámite administrativo. El influencer había recibido aprobación en un pedido de perdón ante la Justicia estadounidense, pero la ausencia en la audiencia derivó en la acción de las autoridades migratorias.

Una abogada ya asumió la defensa con el objetivo de revertir la situación legal y gestionar su liberación. El proceso continúa en análisis por parte de las autoridades competentes.

Junior Pena alcanzó notoriedad en redes sociales por su contenido relacionado con procesos migratorios, en especial sobre el ingreso de brasileños a Estados Unidos por la frontera con México. También expresó apoyo público al presidente Donald Trump, así como a las políticas migratorias impulsadas durante su administración.

En un video publicado poco antes de su detención, el influencer restó importancia a posibles deportaciones masivas. Indicó que las medidas afectarían únicamente a personas en condición migratoria irregular o vinculadas con delitos.

Hasta el cierre de esta información, el ICE no emitió un comunicado oficial sobre el caso.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.