Ley antimigrante de Greg Abbott obliga a condados de Texas a colaborar con ICE desde enero de 2026

La norma exige a sheriffs de condados con cárceles solicitar acuerdos 287(g) con la agencia migratoria federal o enfrentar demandas civiles

Por La Nación / Argentina / GDA
Texas activó la SB 8 en 2026. La ley obliga a condados a cooperar con el ICE, ofrece fondos estatales y habilita demandas si no se cumplen los requisitos.
Texas activó la SB 8 en 2026. La ley obliga a condados a cooperar con el ICE, ofrece fondos estatales y habilita demandas si no se cumplen los requisitos. (Canva/Canva)







