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Infectóloga explicó por qué aumentaron los casos de hantavirus en Argentina y lanzó advertencia

El caso confirmado en Chubut reactivó la preocupación por la cepa Andes, la única variante del hantavirus con transmisión entre personas

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Por La Nación / Argentina / GDA
Un pasajero del crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus fue fotografiado mientras abandonaba la embarcación en un autobús militar tras desembarcar en el puerto de Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife, España, el 11 de mayo de 2026. Las condiciones climáticas adversas obligaron al crucero MV Hondius, afectado por un brote mortal de hantavirus y anclado frente a las Islas Canarias, en España, a atracar en Tenerife el 11 de mayo de 2026 antes de completar las evacuaciones, informó el Ministerio de Salud. (Foto de JORGE GUERRERO / AFP)
Un pasajero del crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus fue fotografiado mientras abandonaba la embarcación en un autobús militar tras desembarcar en el puerto de Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife, España, el 11 de mayo de 2026. Las condiciones climáticas adversas obligaron al crucero MV Hondius, afectado por un brote mortal de hantavirus y anclado frente a las Islas Canarias, en España, a atracar en Tenerife el 11 de mayo de 2026 antes de completar las evacuaciones, informó el Ministerio de Salud. (Foto de JORGE GUERRERO / AFP) (JORGE GUERRERO/AFP)







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