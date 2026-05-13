Infectóloga explicó por qué aumentaron los casos de hantavirus en Argentina y lanzó advertencia

Un pasajero del crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus fue fotografiado mientras abandonaba la embarcación en un autobús militar tras desembarcar en el puerto de Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife, España, el 11 de mayo de 2026. Las condiciones climáticas adversas obligaron al crucero MV Hondius, afectado por un brote mortal de hantavirus y anclado frente a las Islas Canarias, en España, a atracar en Tenerife el 11 de mayo de 2026 antes de completar las evacuaciones, informó el Ministerio de Salud. (Foto de JORGE GUERRERO / AFP)

La aparición de nuevos casos de hantavirus en Argentina mantiene la alerta sanitaria tras la confirmación de un paciente en Corcovado, provincia de Chubut. La infectóloga Elena Obieta explicó las razones detrás del aumento de contagios y advirtió cuáles medidas deben tomarse ante una exposición al virus.

La especialista señaló que la cepa Andes es la única variante del hantavirus con capacidad de transmisión entre personas. Según indicó, esta condición se documentó desde finales de los años 90.

Obieta detalló que el incremento de casos responde, en parte, a una mayor disponibilidad de alimento para los roedores en Argentina. También atribuyó el fenómeno a la interacción humana con los hábitats donde viven estos animales.

La médica afirmó que la expansión urbana, la construcción de cabañas y las modificaciones ambientales favorecen el contacto con roedores infectados. Además, indicó que el cambio climático aumenta la exposición al virus.

El paciente confirmado en Chubut permanece internado en una unidad de cuidados intensivos. El caso reactivó la preocupación sobre los protocolos de prevención y vigilancia para contactos estrechos.

Qué hacer ante un contagio de hantavirus

Obieta explicó que, cuando se trata de la cepa Andes, las personas expuestas deben cumplir medidas estrictas de aislamiento.

La infectóloga indicó que quienes tuvieron contacto cercano con un paciente deben usar barbijo, controlar la temperatura corporal y vigilar síntomas compatibles con la enfermedad.

También recomendó realizar estudios periódicos para detectar partículas virales en sangre, siempre que exista disponibilidad médica.

Según explicó, el aislamiento preventivo debe mantenerse durante 45 días, periodo máximo estimado de incubación del virus.

Quiénes tienen más riesgo de complicaciones

La especialista descartó que los adultos mayores sean el grupo más vulnerable únicamente por edad. Sin embargo, aclaró que las personas con enfermedades pulmonares crónicas o insuficiencia cardíaca podrían presentar una evolución más grave.

Obieta agregó que la mayoría de casos reportados ocurre en personas jóvenes. Además, indicó que muchos pacientes son hombres vinculados a labores rurales y actividades con exposición frecuente a zonas donde habitan roedores.

Ante el aumento de contagios, la infectóloga insistió en la necesidad de mantener una vigilancia médica cercana sobre los pacientes afectados.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.