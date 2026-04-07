Indignación en México por baja condena a menores que asesinaron a su amiga

El asesinato fue perpetrado bajo engaños tras ser citada para conocer a un joven. Foto:Redes sociales

El pasado mes de septiembre de 2025 se conoció el crimen de Leyla Monserrat, una joven de 15 años, quien perdió la vida en manos de dos amigas en el estado de Sonora, en México. Por todo lo ocurrido se dio inicio a una investigación para esclarecer los hechos y ahora, se conoció un fallo judicial en contra de las responsables que causó indignación entre la comunidad.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) y reportadas por medios como Vanguardia, la víctima fue citada el 25 de septiembre de 2025 bajo engaños.

¿Cómo ocurrió el asesinato de la joven Leyla Monserrat?

Las presuntas responsables del crimen fueron identificadas como Britany Michel, de 15 años, y otra menor de 13 años, quienes condujeron a la víctima hasta una vivienda en la zona rural El Desierto, con el pretexto de presentarle a un joven.

Una vez en el inmueble, la adolescente fue sometida, atada a una silla y vendada de los ojos. El reporte oficial indica que la causa del deceso fue asfixia mecánica por estrangulamiento.

Según relató Carmen Angélica Becerra, la madre de la joven fallecida, las agresoras grabaron el crimen con un teléfono móvil, video que posteriormente circuló en redes sociales y sirvió como prueba fundamental en el proceso legal.

Estos detalles se conocieron en la investigación del caso

La madre de Leyla Monserrat reveló que existían conflictos previos marcados por el hostigamiento. En declaraciones recogidas por El Heraldo de México, se evidenció que la joven sufría de bullying por parte de las responsables, quienes se burlaban constantemente de su color de piel.

Conversaciones mostradas por la familia confirman que incluso utilizaron fotografías para mofarse de la víctima el día previo al fatídico suceso.

Tras cometer el asesinato, las responsables intentaron ocultar el rastro del crimen. “Descompusieron el cuerpo de mi hija, le echaron cal, me la enterraron”, manifestó Becerra ante medios de comunicación, refiriéndose a los intentos de las menores por enterrar el cadáver en el patio de la casa de Britany.

El hallazgo se produjo una semana después, en condiciones que obligaron a entregar el féretro sellado a la familia.

Carmen Becerra denunció que su hija sufría de acoso constante y burlas por su color de piel. Foto:Redes sociales (Redes Sociales /Redes Sociales)

Polémica por las penas del sistema de justicia para adolescentes

El fallo dictado recientemente ha generado una ola de críticas. Britany Michel recibió una condena de 2 años y 10 meses de internamiento, mientras que la menor de 13 años fue sentenciada a 11 meses de libertad asistida.

Adicionalmente, se fijó un pago de 5,677 pesos mexicanos por reparación del daño moral, cifra que la familia calificó como una burla frente a los gastos funerarios que superaron los 30.000 pesos.

La Fiscalía de Sonora, en México, explicó que estas sanciones se ajustan a los límites legales del sistema penal para adolescentes en México, que establece un máximo de cinco años para delitos graves.

No obstante, Carmen Becerra cuestionó la falta de justicia: “¿Dónde quedan mis derechos? ¿Dónde queda la justicia para mi hija?”.

La defensa de la familia adelantó que apelará la resolución buscando la pena máxima permitida por la normativa vigente.