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Indignación en México por baja condena a menores que asesinaron a su amiga

El crimen de la adolescente de 15 años en Sonora, perpetrado por dos amigas, reabre el debate sobre los límites del sistema penal juvenil

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
El asesinato fue perpetrado bajo engaños tras ser citada para conocer a un joven. Foto:Redes sociales
El asesinato fue perpetrado bajo engaños tras ser citada para conocer a un joven. Foto:Redes sociales (Redes Sociales /Redes Sociales)







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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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