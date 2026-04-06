Economía

Agricultores y transportistas de México iniciarán paro nacional por situación del agro

Agricultores y transportistas anuncian paro nacional en México con bloqueos en 20 estados

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Por Europa Press
Las organizaciones del campo y del transporte en México iniciarán un paro indefinido con bloqueos para denunciar inseguridad, altos costos y falta de apoyo. Imagen con fines ilustrativos. (internet)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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