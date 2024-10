Indígenas y campesinos bloquean Bolivia en defensa de Evo Morales

La Paz. Los indígenas y campesinos que se movilizan en Bolivia contra la posible detención del expresidente Evo Morales, investigado por un presunto caso de estupro, anunciaron que, a partir del jueves, radicalizarán la protesta con nuevos bloqueos de vías.

Este delito se comete cuando una persona, prevaliéndose de su superioridad, mantiene relaciones sexuales con persona mayor de 12 años y menor de 18.

Organizaciones de La Paz, Potosí, Chuquisaca y Santa Cruz se sumarán a las protestas que comenzaron el lunes e interrumpirán el tráfico en esos departamentos, advirtió Humberto Claros, secretario de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos.

Las protestas mantienen aislado al departamento de Cochabamba, en el centro de Bolivia, donde Morales tiene su base política y se encuentra resguardado.

“Esto es a nivel nacional. De manera escalonada, los departamentos están asumiendo la medida”, dijo Claros a la AFP.

Este miércoles, los manifestantes mantenían ocho puntos de bloqueo, tres más que el martes, en las rutas que conectan Cochabamba con las ciudades de La Paz (oeste), Sucre (sur) y Santa Cruz (este).

En los primeros dos días de movilización se registraron enfrentamientos entre campesinos y policías en Parotani, entre Cochabamba y La Paz.

Los agentes despejaron la vía con gases lacrimógenos, pero los manifestantes volvieron a cerrar el paso, según reporteros de la AFP.

La protesta fue convocada por el Pacto de Unidad, una coalición de organizaciones afines al exmandatario Morales, quien enfrenta un probable arresto en el marco de una investigación por el presunto abuso de una menor cuando ejercía la presidencia en 2015.

Según Morales, la causa se basa en “una mentira más” que ya fue investigada y archivada por la justicia en 2020.

Los cortes de ruta se convocaron inicialmente con la finalidad de “resguardar la libertad, integridad y evitar el secuestro” del líder sindical de 64 años, según el Pacto de Unidad.

Sin embargo, ahora protestan contra el gobierno de Luis Arce, a quien Morales vincula con una supuesta persecución judicial y política en su contra.

Sus reclamos se centran en la crisis económica, causada por la escasez de combustibles y dólares, y el repunte de la inflación.

Los campesinos exigen que Arce acuda a los puntos de bloqueo como condición para negociar.

“Esto no tiene vuelta atrás. O el gobierno realmente soluciona en muy poco tiempo lo que tenga que hacer, o definitivamente, como no puede entablar un diálogo sincero (...), no nos quedará otra opción que pedir la renuncia de Luis Arce”, añadió el dirigente.

Luis Arce y Evo Morales se disputan la candidatura presidencial de la izquierda para las elecciones de 2025.