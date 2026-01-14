India caza al elefante responsable de 20 muertes y 15 heridos

La reducción del hábitat y la expansión humana intensificaron los ataques de un elefante en la India con saldo mortal. (Imagen con fines ilustrativos)

Un elefante macho solitario murió en la India luego de que las autoridades lo consideraron responsable de la muerte de al menos 20 personas y de heridas a otras 15 en zonas rurales del estado de Jharkhand. El caso generó pánico en comunidades cercanas a extensas áreas boscosas.

Agentes de vida silvestre y fuerzas de seguridad rastrearon al animal desde inicios de enero en el distrito de West Singhbhum, donde se registraron los ataques. Vecinos y autoridades confirmaron que entre las víctimas había niños, personas adultas mayores y un cuidador profesional de elefantes.

El elefante permaneció varios días sin ser localizado, pese a patrullajes constantes. Las autoridades ampliaron la búsqueda hacia densas franjas forestales y un parque nacional en el vecino estado de Odisha, con apoyo de drones para cubrir zonas de difícil acceso.

El temor llevó a los habitantes de más de 20 aldeas a abandonar sus campos durante el día y a permanecer encerrados en sus viviendas por la noche. Líderes locales informaron que equipos policiales y funcionarios forestales realizaron visitas nocturnas para brindar ayuda básica a las familias afectadas.

Las autoridades forestales indicaron que cada año cientos de miles de personas en la India enfrentan conflictos con elefantes que destruyen cultivos y se acercan a zonas pobladas. La situación se agravó por la reducción del hábitat de esta especie.

Los elefantes asiáticos quedaron confinados a cerca del 15% de su hábitat original. Expertos explicaron que estos animales, por lo general tímidos, entraron en contacto cada vez más frecuente con humanos debido a la expansión de asentamientos, la deforestación y el avance de operaciones mineras.

