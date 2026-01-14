India caza al elefante responsable de 20 muertes y 15 heridos

Un elefante macho solitario murió en la India luego de que las autoridades lo consideraron responsable de la muerte de al menos 20 personas y de heridas a otras 15 en zonas rurales del estado de Jharkhand. El caso generó pánico en comunidades cercanas a extensas áreas boscosas.
Agentes de vida silvestre y fuerzas de seguridad rastrearon al animal desde inicios de enero en el distrito de West Singhbhum, donde se registraron los ataques. Vecinos y autoridades confirmaron que entre las víctimas había niños, personas adultas mayores y un cuidador profesional de elefantes.
El elefante permaneció varios días sin ser localizado, pese a patrullajes constantes. Las autoridades ampliaron la búsqueda hacia densas franjas forestales y un parque nacional en el vecino estado de Odisha, con apoyo de drones para cubrir zonas de difícil acceso.
El temor llevó a los habitantes de más de 20 aldeas a abandonar sus campos durante el día y a permanecer encerrados en sus viviendas por la noche. Líderes locales informaron que equipos policiales y funcionarios forestales realizaron visitas nocturnas para brindar ayuda básica a las familias afectadas.
Las autoridades forestales indicaron que cada año cientos de miles de personas en la India enfrentan conflictos con elefantes que destruyen cultivos y se acercan a zonas pobladas. La situación se agravó por la reducción del hábitat de esta especie.
Los elefantes asiáticos quedaron confinados a cerca del 15% de su hábitat original. Expertos explicaron que estos animales, por lo general tímidos, entraron en contacto cada vez más frecuente con humanos debido a la expansión de asentamientos, la deforestación y el avance de operaciones mineras.
*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.