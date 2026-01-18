Incendios sin control en el sur de Chile dejan 15 muertos y más de 50.000 evacuados

En esta vista aérea, el humo y las llamas se elevan desde las casas en llamas durante un incendio forestal en Concepción, Chile, el 18 de enero de 2026. El presidente chileno Gabriel Boric declaró el estado de emergencia el 18 de enero en dos regiones del sur, donde los violentos incendios forestales han obligado a unas 20 000 personas a evacuar sus hogares.

Penco, Chile. - Una serie de incendios forestales sin control en el sur de Chile provocó al menos 15 fallecidos y obligó a más de 50.000 personas a evacuar, según el balance oficial de las autoridades este domingo.

Los siniestros avanzaron en medio del verano austral, con altas temperaturas y fuertes vientos, condiciones que dificultaron el trabajo de los cuerpos de emergencia. En total, 14 focos activos afectaron las regiones de Ñuble y Biobío, ubicadas a unos 500 kilómetros al sur de Santiago.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, informó que el país enfrentó un escenario complejo debido a la rápida propagación del fuego durante la madrugada. Las llamas alcanzaron zonas pobladas y causaron daños severos en sectores residenciales.

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, detalló que los 15 fallecidos se concentraron en la región del Biobío. Además, confirmó la evacuación preventiva de cerca de 50.000 personas ante el riesgo que representó el avance del fuego.

El epicentro de la emergencia se ubicó en las localidades de Penco y Lirquén, en la comuna de Concepción. En estos puntos, varias viviendas quedaron completamente destruidas, de acuerdo con reportes desde el lugar.

El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, indicó que en esa localidad murieron 14 personas, todas a causa de las llamas. El fuego avanzó con rapidez durante la madrugada y arrasó sectores completos en pocos minutos.

En Lirquén, localidad portuaria con unos 20.000 habitantes, la situación también resultó crítica. El incendio consumió barrios enteros y obligó a muchos vecinos a desplazarse hacia la costa para resguardarse. La zona se caracteriza por su actividad portuaria vinculada, principalmente, a la exportación de productos forestales.

El director regional de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en Biobío, Esteban Krause, señaló que el incendio permaneció absolutamente descontrolado debido a las condiciones climáticas adversas. Para este domingo se esperaban temperaturas superiores a los 30 grados y rachas de viento intensas.

Un total de 3.700 bomberos participaron en las labores para contener las llamas en ambas regiones. Las autoridades advirtieron que el panorama continuó siendo desfavorable durante varias horas.

Ante la magnitud de la emergencia, el presidente Gabriel Boric decretó durante la madrugada el estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío. La medida permitió que las Fuerzas Armadas asumieran el control del orden y la coordinación en las zonas afectadas. El mandatario anunció que todos los recursos del Estado quedaron disponibles y confirmó su traslado a la zona durante la jornada.

En los últimos años, Chile enfrentó incendios forestales de gran impacto, especialmente en la zona centro-sur del país. Uno de los episodios más graves ocurrió el 2 de febrero de 2024, cuando varios focos simultáneos afectaron los alrededores de Viña del Mar y causaron 138 muertes, según cifras de la fiscalía.

