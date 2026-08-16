El Mundo

Incendios forestales golpean Europa: miles de hectáreas afectadas en España, Bélgica y Francia

Las llamas han afectado miles de hectáreas en distintos puntos del continente, mientras los fuertes vientos complican las labores de extinción

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Por AFP
Un avión cisterna Canadair italiano lanza agua sobre un incendio forestal cerca de la localidad de São João do Monte, en el centro de Portugal, el 5 de julio del 2026.
Imagen con fines ilustrativos. Un avión cisterna Canadair italiano lanza agua sobre un incendio forestal cerca de la localidad de São João do Monte, en el centro de Portugal, el 5 de julio del 2026. (AFP/AFP)







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