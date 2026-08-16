Incendios forestales golpean Europa: miles de hectáreas afectadas en España, Bélgica y Francia

Imagen con fines ilustrativos. Un avión cisterna Canadair italiano lanza agua sobre un incendio forestal cerca de la localidad de São João do Monte, en el centro de Portugal, el 5 de julio del 2026.

Europa vive este domingo otra jornada difícil con un gran incendio en una zona de difícil acceso en Bélgica y llamas en una isla griega del mar Egeo sacudida por fuertes vientos.

Estos han sido los principales desarrollos en las últimas horas:

España: amplio despliegue en Aragón e incendio ‘estabilizado’ en Andalucía

La región de Aragón, en el noreste de España, desplegó este domingo un dispositivo antiincendio récord para luchar contra el fuego que se declaró el lunes y que se acercó a dos monasterios históricos de San Juan de la Peña.

Atizadas por el viento, las llamas se propagaron por 16.600 hectáreas y acarrearon la evacuación de más de 1.000 personas. Este domingo, el gobierno autonómico indicó que se logró “consolidar buena parte del perímetro” del incendio por la noche y que se pudo “avanzar en la contención del fuego”.

A la región se espera la llegada de 100 bomberos franceses. Con los refuerzos ya movilizados por el ejército y otros servicios nacionales, apoyados por entre 35 y 40 aviones, el contingente total contará con más de 1.000 bomberos.

Esto es “el mayor despliegue de medios frente a un incendio en la historia de Aragón”, destacó en la red social X el presidente regional, Jorge Azcón.

Por otro lado, en la provincia andaluza de Huelva, en el sur, el presidente regional, Juanma Moreno, indicó que las autoridades informarán “de la estabilización del incendio, tras 36 horas en las que no se ha detectado ningún foco” dentro del perímetro.

Además, se permitirá que más de 400 vecinos evacuados regresen a sus casas, agregó Moreno.

Según la televisión pública andaluza, Canal Sur, el fuego, que se desencadenó hace diez días, afectó 38.000 ha.

3.000 hectáreas quemadas en Bélgica

Cerca de 3.000 hectáreas han ardido en un parque natural del este de Bélgica, en lo que es ya uno de los peores incendios en la historia del país, según anunciaron las autoridades locales este domingo.

Más de un centenar de bomberos intentan desde el viernes controlar las llamas en Hautes Fagnes, una zona muy apreciada por los senderistas.

De momento no resultó alcanzada ninguna vivienda, pero hubo evacuaciones preventivas en dos localidades cercanas.

Lo escarpado del paraje está complicando mucho las tareas, al punto que los bomberos no pudieron de momento ni acceder a la zona donde se originó el fuego.

Bélgica activó el sábado el mecanismo europeo de asistencia mutua.

Los helicópteros de la policía federal belga y de los Países Bajos se relevaban este domingo en un lago cercano para abastecerse de agua.

Se esperan otros medios aéreos procedentes de la República Checa, de Suecia, y posiblemente de Alemania y Noruega, aunque ya hay “frentes de fuego (...) bajo control”, según el ministro del Interior belga, Bernard Quintin.

Incendio en una isla griega del Egeo

Un fuego se declaró el sábado de tarde en la isla de Skyros, donde un centenar de bomberos luchan contra las llamas apoyados por 11 aviones, cinco helicópteros y una veintena de vehículos.

Los vientos son particularmente fuertes, lo que hizo que la noche fuera difícil.

En declaraciones al canal público ERT, el alcalde de la isla, Kyriakos Antonopoulos, indicó que hubo que “evacuar por precaución” la zona del pueblo de Pefko.

Skyros cuenta en tiempos normales con 3.000 habitantes, pero en verano atrae a numerosos turistas, tanto griegos como extranjeros.

Evolución favorable en las Landas francesas

Desde el jueves, unas 1.700 hectáreas han ardido en un bosque de pinos de las Landas francesas (suroeste).

Este domingo “la situación evoluciona de manera más bien favorable”, según el prefecto Gilles Clavreul, gracias a las bajada de las temperaturas, con una previsión de 28 grados por la tarde, frente a los 40 °C registrados cuando empezó el incendio. Unos 550 bomberos están trabajando en la zona actualmente.

En las Ardenas, un centenar de hectáreas han ardido desde el sábado por la mañana, algo “inédito en la historia reciente” de este departamento del noreste de Francia, según el vicedirector local de los bomberos, David Gouzou.

Según la prefectura, la situación en este momento es “más favorable”.