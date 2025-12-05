El Mundo

Incendio en Perú: 10 universitarios fallecieron tras celebración en Puno

Diez universitarios, de 17 a 23 años, murieron en un incendio en Perú durante una fiesta de cumpleaños. Descubra la causa de la tragedia y por qué Huancané no tenía bomberos

Por AFP
Un incendio de gran magnitud consumió una vivienda que funcionaba como restaurante y karaoke
Un incendio de gran magnitud consumió una vivienda que funcionaba como restaurante y karaoke (Tomada de resd/La Nación)







