Incendio en localidad de Crans-Montana es ‘una de las peores tragedias’ en la historia de Suiza

Las autoridades suizas confirmaron que al menos 40 personas fallecieron y otras 115 resultaron heridas en un incendio en un bar en la región de Crans-Montana, en el cantón de Valais.

El presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, catalogó como “una de las peores tragedias” en Suiza el incendio ocurrido la localidad de Crans-Montana, en el cantón de Valais, en donde fallecieron al menos 40 personas y

“Lo que debería haber sido un momento de alegría se convirtió en un día de luto en Crans-Montana, una tragedia que ha afectado a todo el país y mucho más allá. El Consejo Federal ha recibido con consternación este terrible suceso”, ha publicado a través de su perfil en X.

Parmelin ha asumido la Presidencia de turno del Consejo Federal y, por tanto, la jefatura del Estado suizo este mismo 1. ° de enero tras relevar a la también consejera Karin Keller-Sutter.

El presidente del cantón de Valais, Matthias Reynard, informó que la identificación de las víctimas “puede llevar tiempo” ante “una situación crítica” provocada por “heridas graves y quemaduras importantes”.

Por el momento no hay datos oficiales sobre la identidad de los fallecidos, pero sí han confirmado que hay ciudadanos extranjeros entre los fallecidos. Los hospitales de la parte francófona de Suiza están desbordados por la afluencia de víctimas con quemaduras trasladadas desde Crans-Montana.

El gobierno cantonal de Valais declaró el estado de emergencia para facilitar la movilización de los recursos necesarios para responder a este incendio con la mayor celeridad, explica en un comunicado.

La fiscal general del cantón, Béatrice Pilloud, señaló que el incidente se debe a una explosión seguida de un “violento incendio” que devastó el bar sobre las 1:30 a.m. Numerosos efectivos de Policía, Bomberos y servicios de rescate acudieron de inmediato al lugar.