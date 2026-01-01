El Mundo

Incendio en localidad de Crans-Montana es ‘una de las peores tragedias’ en la historia de Suiza

Una explosión y un violento incendio en Crans-Montana sacuden a Suiza este inicio de año.

Por AFP y Europa Press
Personas dejaron flores en el sitio donde ocurrio el incendio.
Las autoridades suizas confirmaron que al menos 40 personas fallecieron y otras 115 resultaron heridas en un incendio en un bar en la región de Crans-Montana, en el cantón de Valais. (MAXIME SCHMID/AFP)







Tragedia en SuizaCrans-Montanaes
