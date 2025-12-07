El Mundo

Incendio en India deja al menos 23 personas muertas en club nocturno

Incendio ocurrió en un club nocturno de Goa, India. Las autoridades locales investigan si la causa fue una explosión

Por AFP
Varios turistas figuran entre las víctimas del incendio. (Captura de tomada de videos en redes)
Varios turistas figuran entre las víctimas del incendio. (Captura de tomada de videos en redes)







