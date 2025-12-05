El Mundo

Incendio en aeropuerto de São Paulo: evacúan a 169 pasajeros de avión de Latam

Incendio en la principal terminal aérea de São Paulo provoca la evacuación de 169 pasajeros de un vuelo de Latam

EscucharEscuchar
Por AFP
Un incendio en un equipamiento de carga, sin dejar heridos.
un incendio en un equipamiento de carga, sin dejar heridos. (Tomada de res/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.