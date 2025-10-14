El Mundo

Incendio destruyó monasterio de casi 400 años donde San Carlo Acutis recibió la primera comunión en Italia: vea el video

Monasterio de Bernaga quedó en ruinas tras un incendio que dejó pérdidas históricas y obligó al traslado de todas las religiosas

Por O Globo / Brasil / GDA
Incendio destruyó monasterio italiano de 1628; allí comulgó San Carlo Acutis. Evacuaron a 21 religiosas. Dos resultaron heridas.
Incendio destruyó monasterio italiano de 1628; allí comulgó San Carlo Acutis. Evacuaron a 21 religiosas. Dos resultaron heridas. (AFP/Captura de video)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

