¿De qué murió Carlo Acutis? El primer santo millennial que evangelizaba en Internet

Carlo Acutis, patrono de Internet, murió de leucemia a los 15 años. Fue canonizado tras el reconocimiento de dos milagros atribuidos a su intercesión.

El Vaticano canonizó este domingo 7 de setiembre a Carlo Acutis, conocido como el primer santo millennial y también como el patrono de Internet. El joven falleció en 2006, a los 15 años, a causa de leucemia fulminante, según confirmaron las fuentes oficiales de la Iglesia Católica.

Nacido en Londres el 3 de mayo de 1991 y criado en Milán, Carlo destacó desde temprana edad por su fuerte vínculo con la fe católica y su habilidad excepcional para la computación. Aprendió programación por su cuenta y creó sitios web con el objetivo de evangelizar, especialmente entre otros adolescentes de su generación.

Una vida breve, pero profundamente significativa

Carlo falleció el 12 de octubre de 2006, fecha que coincide con la celebración de Nuestra Señora Aparecida, patrona de Brasil. Esta coincidencia resultó significativa dentro de su historia de fe, ya que el primer milagro que permitió su beatificación también ocurrió en Brasil.

La enfermedad que acabó con su vida fue un tipo de leucemia agresiva, la cual progresó con rapidez. Su madre, Antonia Salzano, comentó que su hijo vivió una vida como la de cualquier adolescente, pero con una profunda devoción religiosa desde su primera comunión. Asistía a misa diariamente, rezaba el rosario y pasaba tiempo en adoración eucarística.

Canonización en el Vaticano

La ceremonia de canonización tuvo lugar en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, y fue presidida por el papa León XIV. Con esta proclamación, Carlo Acutis se convierte oficialmente en “santo”, un título reservado a personas que, según la Iglesia, vivieron con santidad y se encuentran en el cielo.

Durante el proceso, su cuerpo fue trasladado a una iglesia en Asís, Italia. Actualmente se encuentra expuesto en un santuario, cubierto con un molde de cera que reproduce su apariencia: una blusa deportiva, pantalón de mezclilla y zapatillas, tal como solía vestir en vida.

Tica que recibió milagro atribuido a Carlo Acutis lee en ceremonia de canonización

Milagros atribuidos a Carlo Acutis

El primer milagro reconocido por la Iglesia ocurrió en el año 2010, cuando un niño brasileño habría sanado de una grave enfermedad al tocar una reliquia del joven italiano durante una misa celebrada en Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

En 2022 se reconoció un segundo milagro, en el que una joven costarricense se recuperó tras un accidente de bicicleta. Ambos eventos reforzaron la devoción popular por el joven y abrieron el camino para su canonización.

Legado digital y espiritual

Carlo Acutis combinó su devoción religiosa con su talento en informática. Fue pionero al utilizar las herramientas digitales para evangelizar, en una época donde las redes sociales apenas comenzaban. Desarrolló un sitio para catalogar milagros eucarísticos y, por esta razón, la Iglesia lo considera el patrono de los usuarios de Internet.

Además, el Vaticano colgó su imagen en la Basílica de San Pedro y anunció la emisión de un sello especial conmemorativo, como parte de la celebración de su canonización.

