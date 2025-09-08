El Mundo

¿De qué murió Carlo Acutis? El primer santo millennial que evangelizaba en Internet

Carlo Acutis murió a los 15 años, el mismo día de Nuestra Señora Aparecida; su historia se volvió símbolo de fe para los jóvenes

Por Jailine González Gómez
Carlo Acutis, patrono de Internet, murió de leucemia a los 15 años. Fue canonizado tras el reconocimiento de dos milagros atribuidos a su intercesión.







Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

