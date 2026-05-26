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Incautan caja fuerte de Rodríguez Zapatero; hallan relojes, pulseras, collares y joyas valoradas entre 30.000 y 50.000 euros

El allanamiento en la oficina del expresidente español permitió decomisar relojes, celulares, agendas y documentos ligados al caso Plus Ultra

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Por Europa Press
La Policía abrió la caja fuerte del despacho de Zapatero y decomisó joyas, relojes y archivos en medio de la investigación judicial.
La Policía abrió una caja fuerte en el despacho de Zapatero y decomisó joyas, relojes y archivos en medio del caso Plus Ultra. (OBJETOS INTERVENIDOS RECOGIDOS INFORME JUZGADO/OBJETOS INTERVENIDOS RECOGIDOS INFORME JUZGADO)







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