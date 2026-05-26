Incautan caja fuerte de Rodríguez Zapatero; hallan relojes, pulseras, collares y joyas valoradas entre 30.000 y 50.000 euros

La Policía abrió una caja fuerte en el despacho de Zapatero y decomisó joyas, relojes y archivos en medio del caso Plus Ultra.

La Policía Nacional de España decomisó joyas, relojes y dispositivos electrónicos de una caja fuerte ubicada en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en medio de la investigación judicial por el denominado caso Plus Ultra.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) realizó el allanamiento el pasado 19 de mayo en una oficina situada en el número 35 de la calle Ferraz, en Madrid. La diligencia ocurrió luego de que el juez José Luis Calama imputó a Rodríguez Zapatero al considerar que lideraría una presunta trama de tráfico de influencias relacionada con el rescate de 53 millones de euros otorgado a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.

Según el acta policial divulgada por Europa Press, los agentes decomisaron relojes, collares, pulseras, anillos, medallas y cadenas de oro hallados dentro de una caja fuerte del despacho.

La secretaria del exmandatario, Gertrudis Alcázar, indicó a los investigadores que las joyas corresponderían a una herencia de Sonsoles Espinosa, esposa de Rodríguez Zapatero, además de regalos obtenidos durante viajes.

Un día después del allanamiento, el portavoz autorizado de Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, afirmó que las piezas tendrían un valor estimado de entre 30.000 y 50.000 euros.

Arroyo rechazó versiones que vinculaban las joyas con supuestos regalos provenientes de Arabia Saudí valorados en medio millón de euros. También aseguró que el expresidente quedó sorprendido al observar las fotografías de los objetos decomisados.

Policía decomisó relojes, celulares y agendas

El informe policial detalla que la UDEF también incautó discos duros, teléfonos móviles, memorias USB, agendas y carpetas ubicadas en distintas oficinas del inmueble.

Entre los objetos decomisados figura un collar dorado con una placa grabada con las iniciales “José Luis R.Z.”. Además, los agentes encontraron relojes de marcas como Pierre Balmain, Certina, Lorenz Theatre y Dogma.

La Policía también retiró una bolsa con la inscripción “Presidencia del Gobierno”. En su interior había pendientes dorados, brazaletes, anillos, colgantes y relojes adicionales.

Los investigadores decomisaron dos teléfonos móviles pertenecientes a Gertrudis Alcázar, uno personal y otro de trabajo. Según el acta, la funcionaria facilitó las contraseñas de los celulares y computadoras presentes en el despacho.

La Policía abrió la caja fuerte del despacho de Zapatero y decomisó joyas, relojes y archivos en medio de la investigación judicial. (Europa Press/Europa Press)

Caja fuerte se abrió con una llave

La UDEF solicitó apoyo del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) para abrir la caja fuerte. Sin embargo, la intervención especializada no fue necesaria.

El acta señala que un abogado presente ofreció realizar una llamada telefónica para conseguir la llave. Posteriormente, una persona llegó al lugar con el acceso físico que permitió abrir la caja fuerte.

Correos del PSOE y documentos bajo revisión

Durante el registro, los agentes detectaron cuentas de correo electrónico y carpetas compartidas con dominio del PSOE en computadoras utilizadas por trabajadores del despacho.

La Policía también decomisó documentación relacionada con la empresa Análisis Relevante, propiedad de Julio Martínez Martínez, empresario y amigo de Zapatero detenido en diciembre por el caso Plus Ultra.

Entre los documentos intervenidos aparecieron carpetas vinculadas con Thinking Heads, Chinailnk Asia, ICD Instituto Diplomacia Cultural y archivos identificados como “facturas conferencias”.

Además, los agentes retiraron siete agendas correspondientes al periodo entre 2019 y 2025 que llevaban el título “Presidente Zapatero”.

Portavoz desvincula a Rodríguez Zapatero de dinero hallado a empresario

Luis Arroyo también defendió públicamente al expresidente luego de que la Policía encontrara más de 286.000 euros ocultos en bolsas, muebles y un radiador en la vivienda de Julio Martínez.

El portavoz afirmó que Rodríguez Zapatero no tiene responsabilidad sobre el dinero hallado en la casa del empresario. También indicó que el exmandatario no expresó decepción hacia Martínez, aunque evitó descartar ese sentimiento.

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