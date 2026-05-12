El Mundo

Impulsan construcción de lago artificial en el Canal de Panamá para asegurar operaciones de la ruta marítima

En la región impulsan un megaproyecto de lago artificial en el río Indio para asegurar el funcionamiento de la vía y evitar futuras afectaciones

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Por Silvia Ureña Corrales
El megaproyecto de río Indio avanza con carreteras, agua potable y reubicaciones, mientras persisten críticas de comunidades campesinas.
El megaproyecto de río Indio avanza con carreteras, agua potable y reubicaciones, mientras persisten críticas de comunidades campesinas. (MARTIN BERNETTI/AFP)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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