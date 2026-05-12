Impulsan construcción de lago artificial en el Canal de Panamá para asegurar operaciones de la ruta marítima

El megaproyecto de río Indio avanza con carreteras, agua potable y reubicaciones, mientras persisten críticas de comunidades campesinas.

Panamá será escenario de la construcción de un lago artificial en el río Indio, un megaproyecto con el que las autoridades buscan garantizar la operación del Canal de Panamá (ACP) ante el aumento de las presiones sobre el suministro de agua que alimenta la vía interoceánica.

La iniciativa contempla infraestructura vial, reubicación de familias, obras comunitarias y programas sociales en la cuenca ubicada al oeste del país, está proyectado para estar funcional a partir de 2027.

La ACP adjudicó recientemente la construcción de 15,1 kilómetros de nuevas carreteras en la zona de influencia del proyecto. Las obras abarcan un tramo de 9,5 kilómetros entre Las Claras Abajo y Las Marías, así como otros 5,6 kilómetros entre Piedrota y Santa Rosa. Además, la entidad prevé licitar otra etapa de 10,6 kilómetros entre El Congo y Cirí de los Sotos.

Según la administración del canal, estas carreteras buscan mejorar el acceso de las comunidades rurales y facilitar el desarrollo de las obras vinculadas al futuro lago artificial. Los trabajos se realizan mediante un convenio con el Ministerio de Obras Públicas de Panamá para cumplir estándares oficiales de construcción.

El proyecto de río Indio incluye la construcción de una represa, un lago artificial y un túnel de trasvase hacia el lago Gatún. La institución sostiene que la obra permitirá reforzar la seguridad hídrica de Panamá, de la cual dependen más de dos millones de personas y el funcionamiento del Canal.

Además de la infraestructura principal, la entidad impulsa programas sociales y comunitarios en la cuenca. Entre ellos figuran proyectos de agua potable, saneamiento, reforestación, agroforestería, conectividad digital y energía solar para escuelas rurales.

Uno de los componentes centrales del plan corresponde a la rehabilitación de caminos de producción. El Canal inició trabajos en ocho kilómetros de rutas rurales que conectan Los Uveros, La Conga Abajo y San Cristóbal. El programa contempla intervenir alrededor de 60 kilómetros de caminos en total.

Las obras incluyen limpieza, nivelación, relleno, compactación de terrenos y construcción de drenajes, alcantarillas y cunetas. Según la ACP, estas mejoras buscan reducir pérdidas agrícolas y facilitar el acceso de las comunidades a servicios de salud, educación y comercio.

El Canal también desarrolla proyectos para mejorar el abastecimiento de agua potable en comunidades de Santa Rosa, entre ellas El Ahogado Centro, Pueblo Nuevo, Quebrada Limón, La Pita y Riecito. Las iniciativas incluyen construcción de tanques de almacenamiento, instalación de tuberías, sistemas de bombeo y paneles solares para operar acueductos rurales.

En paralelo, la ACP impulsa un plan de saneamiento de aguas residuales para unas 250 viviendas de la cuenca. El proyecto contempla sistemas de recolección, conducción y tratamiento de aguas domésticas, bajo lineamientos del Ministerio de Salud panameño.

La entidad informó que completó una primera fase de diálogo con las comunidades afectadas. El proceso se extendió durante nueve meses e incluyó más de 200 reuniones comunitarias e individuales en 38 localidades de la cuenca. Como resultado, se definió un marco de compensación para atender impactos relacionados con vivienda, tierras, medios de vida y aspectos socioculturales.

Líderes comunitarios advierten sobre posibles impactos ambientales, desplazamientos y afectaciones sociales en la cuenca de río Indio. (MARTIN BERNETTI/AFP)

El proyecto contempla la reubicación de unas 550 familias. La ACP aseguró que el reasentamiento incluirá compensaciones económicas a valor de mercado, adquisición de nuevas tierras con título de propiedad y construcción de viviendas, escuelas y puestos de salud.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá respaldó el megaproyecto. El sector empresarial considera que la iniciativa ayudará a garantizar agua para actividades económicas estratégicas como logística, turismo, comercio y producción agropecuaria.

Según informó la cadena teleSUR, organizaciones campesinas rechazan el proyecto debido a posibles implicaciones socioeconómicas, ambientales y jurídicas, así como por el eventual desplazamiento de familias asentadas en la cuenca del río Indio.

De acuerdo con líderes comunitarios citados por ese medio, el caudal del río no sería suficiente para cubrir las necesidades operativas del Canal de Panamá. Además, sostienen que existen estudios técnicos con alternativas distintas para reforzar el funcionamiento de la vía interoceánica.

Los grupos opositores también advirtieron sobre la posibilidad de acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar presuntas afectaciones a derechos de las comunidades involucradas.