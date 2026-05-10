Imágenes revelan el momento en que un hombre fue absorbido por el motor de un avión en aeropuerto de Estados Unidos: vea el video

Un intruso murió tras invadir una pista en Denver y acercarse a un avión listo para despegar. El vuelo fue evacuado de emergencia.

Un hombre murió la noche del viernes 8 de mayo tras ingresar de forma ilegal a una pista del Aeropuerto Internacional de Denver, en Colorado, Estados Unidos, y ser absorbido por el motor de un avión de Frontier Airlines que se preparaba para despegar hacia Los Ángeles.

Las imágenes de cámaras de seguridad divulgadas este fin de semana mostraron al sujeto caminando sobre la pista en dirección al Airbus A321 segundos antes del impacto fatal.

Según informó el aeropuerto en un comunicado, la tripulación detectó humo en la cabina y decidió abortar el despegue. Luego, los pasajeros fueron evacuados por las rampas de emergencia como medida preventiva.

Las autoridades indicaron que el hombre no era funcionario del aeropuerto. Además, señalaron que presuntamente saltó la cerca perimetral apenas dos minutos antes de cruzar la pista. La identidad del fallecido aún no trascendió.

El Airbus A321 transportaba a 224 pasajeros y siete tripulantes. Todos abandonaron la aeronave mediante los toboganes de emergencia y luego fueron trasladados en autobuses hacia la terminal aérea.

Las autoridades confirmaron que 12 pasajeros sufrieron heridas leves. Cinco de ellos fueron llevados a hospitales locales.

Hombre invade pista en Denver y provoca emergencia en avión con más de 200 pasajeros

Entre los pasajeros estaba John Anthens, un hombre de 56 años residente de Nebraska, quien viajaba junto a sus hijos Jacob, de 30 años, y Levi, de 19.

Anthens relató al medio “New York Post” que creyó que el avión iba a explotar tras escuchar un fuerte estruendo durante la maniobra de despegue abortada.

Su hijo Jacob explicó que su padre observaba por la ventana cuando el invasor ingresó a la pista. Según contó, alcanzó a ver partes del cuerpo de la víctima dentro del motor tras el impacto.

Las imágenes del incidente generaron conmoción en redes sociales y reavivaron las dudas sobre los protocolos de seguridad en aeropuertos de Estados Unidos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.