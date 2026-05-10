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Imágenes revelan el momento en que un hombre fue absorbido por el motor de un avión en aeropuerto de Estados Unidos: vea el video

El incidente ocurrió antes del despegue de un vuelo de Frontier Airlines hacia Los Ángeles y dejó varios pasajeros con heridas leves

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Por O Globo / Brasil / GDA
Un intruso murió tras invadir una pista en Denver y acercarse a un avión listo para despegar. El vuelo fue evacuado de emergencia.
Un intruso murió tras invadir una pista en Denver y acercarse a un avión listo para despegar. El vuelo fue evacuado de emergencia. (City and County of Denver/Captura)







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