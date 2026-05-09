Avión embiste y mata a hombre que invadió pista durante despegue en aeropuerto de Denver

Aeronaves de Frontier Airlines parqueados en los puentes del Aeropuerto Internacional de Denver, en Colorado, Estados Unidos.

Washington, Estados Unidos. - Un peatón que cruzó el perímetro de seguridad del Aeropuerto Internacional de Denver, en Estados Unidos, falleció tras ser atropellado por un avión que se preparaba para despegar, informó el aeropuerto el sábado.

“El peatón cruzó la valla perimetral y fue atropellado apenas dos minutos después, mientras cruzaba la pista. Falleció, no se cree que fuera empleado del aeropuerto y aún no ha sido identificado”, agregó en un comunicado.

El accidente involucró a un avión de Frontier Airlines y ocurrió alrededor de las 12:19 p. m. del viernes.

Entre los pasajeros del vuelo, “12 personas reportaron heridas leves y cinco de ellas fueron trasladadas a hospitales locales”, indicó el aeropuerto.

Una grabación de audio publicada previamente en el sitio web especializado ATC.com captó la conversación entre un piloto y los controladores aéreos: “Nos estamos deteniendo en la pista, acabamos de golpear a alguien, tenemos un incendio en un motor. (...) Había una persona caminando por la pista”, relató el piloto.

Según un comunicado de Frontier Airlines enviado a medios de comunicación, “se detectó humo en la cabina y los pilotos abortaron el despegue. Posteriormente, los pasajeros fueron evacuados de forma segura mediante los toboganes de emergencia como medida de precaución”.

De acuerdo a la empresa, la aeronave, un Airbus A321, transportaba a 224 pasajeros y siete tripulantes.