El Mundo

Avión embiste y mata a hombre que invadió pista durante despegue en aeropuerto de Denver

‘Nos estamos deteniendo en la pista, acabamos de golpear a alguien’, dijo el piloto

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Por AFP
Aeronaves de Frontier Airlines parqueados en los puentes del Aeropuerto Internacional de Denver, en Colorado, Estados Unidos.
Aeronaves de Frontier Airlines parqueados en los puentes del Aeropuerto Internacional de Denver, en Colorado, Estados Unidos. (DANIEL SLIM/AFP)







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