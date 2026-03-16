El Mundo

Human Rights Watch denuncia ‘desaparición forzada’ en El Salvador de migrantes deportados por Estados Unidos

HRW denuncia que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, mantiene en “desaparición forzada” a por lo menos 11 migrantes deportados por EE. UU.

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Por AFP
Protesta masiva en El Salvador contra el régimen de Bukele
El gobierno de Nayib Bukele afronta nuevas críticas. (MARVIN RECINOS/AFP)







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