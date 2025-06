Hombre que asesinó a congresista demócrata habría dejado un manifiesto con una lista de posibles víctimas

El vehículo del hombre sospechoso de asesinar a una congresista demócrata y a su esposo, y de herir de bala a otro congresista del mismo partido y a su esposa tenía un manifiesto y una lista con los nombres de individuos. Dicha lista incluye a los dos congresistas fallecidos.

Los hechos se dieron la madrugada de este sábado en Minéapolis, en el estado de Minnesota, al norte de Estados Unidos.

Los fallecidos son la congresista Melissa Hortman y su esposo Mark, quienes fueron sorprendidos en su casa.

Los heridos son el senador John Hoffman y su esposa Yvette, quienes se encuentran hospitalizados y también fueron atacados en su hogar.

Esta imagen, facilitada por la Policía Estatal de Minnesota muestra hojas que hablaban de la marcha contra el gobierno de Donald Trump No Kings, prevista para la tarde de este sábado. (Policía Estatal de Minnesota/Policía Estatal de Minnesota)

Las autoridades no han dado a conocer el contenido de dicho manifiesto ni las personas que formarían parte de la lista. Tampoco ha trascendido su posible identidad. Sin embargo, dos investigadores judiciales que pidieron no ser identificados, dijeron al diario estadounidense The New York Times que su nombre sería Vance Boelter y tendría 57 años.

La Policía Estatal de Minnesota señaló que sospecha que el tirador tendría planes de atacar la marcha No Kings, una protesta anti-Trump prevista para la tarde de este sábado en diferentes partes del país.

Con esta publicación en la red social X, la Policía Estatal de Minnesota pidió a las personas no ir a la marcha No Kings. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Cerca de mediodía, se informó que todas las actividades de No Kings en el estado de Minnesota se habían cancelado. Horas antes, las autoridades le habían pedido a la población evitar asistir a dicha marcha, como medida preventiva, al menos hasta que se capture al sospechoso.

El alcalde de Minéapolis, Jacob Frey, dijo en sus redes sociales que habían pedido a la policía destinar recursos adicionales para investigar quiénes eran los posibles funcionarios públicos que estarían en riesgo y protegerlos.

Sospechoso sigue en fuga

De acuerdo con el New York Times, las autoridades comenzaron su búsqueda del atacante desde la madrugada. Ellos tuvieron un breve contacto con él cerca de las 3:35 a. m., cuando llegaron a la casa de los Hortman. El atacante disparó a los oficiales cuando los vio.

La policía indicó que el sospechoso es un hombre blanco de cabello castaño, que vestía un chaleco antibalas negro sobre una camisa y pantalones azules, según detalló la prensa local.

En una conferencia de prensa la policía informó que tenían a varias “personas de interés” a las que estaban buscando. Varias de ellas fueron detenidas e interrogadas, pero nadie permaneció en custodia.

La ciudad también destinará fondos adicionales a la búsqueda del sospechoso.