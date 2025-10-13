El Mundo

Hombre orinó y profanó altar en la Basílica de San Pedro durante misa en el Vaticano

El insólito acto ocurrió durante una misa a las 9 a. m. en presencia de decenas de fieles y turistas en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano

Por O Globo / Brasil / GDA y Jailine González Gómez
La seguridad del Vaticano retiró al sujeto tras la profanación del altar en plena misa.
La seguridad del Vaticano retiró al sujeto tras la profanación del altar en plena misa. (Video de redes sociales/Captura)







