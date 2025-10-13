Hombre orinó y profanó altar en la Basílica de San Pedro durante misa en el Vaticano

La seguridad del Vaticano retiró al sujeto tras la profanación del altar en plena misa.

Un hombre subió al Altar de la Confesión en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, y orinó durante una misa celebrada a las 9 a. m. del viernes 10 de octubre. Testigos indicaron que el sujeto se acercó al altar, se bajó los pantalones hasta los tobillos y comenzó a orinar en el suelo, sin decir una sola palabra.

El hecho se registró ante decenas de personas que asistían a la ceremonia religiosa y que quedaron atónitas ante la profanación. Agentes de seguridad actuaron de inmediato y retiraron al individuo del lugar.

Imágenes del suceso circularon rápidamente en redes sociales. Varios turistas y fieles captaron lo ocurrido en video, lo que contribuyó a viralizar la escena.

Fuentes eclesiásticas confirmaron que el papa León XIV fue informado sobre el incidente y manifestó estar impactado por la gravedad del acto. La Santa Sede no emitió ningún comunicado oficial al respecto.

Tampoco trascendió si el autor del hecho fue arrestado o si enfrenta cargos. Sin embargo, en plataformas digitales surgieron fuertes críticas por parte de internautas, quienes cuestionaron la efectividad del protocolo de seguridad en la basílica.

Este episodio se suma a otros actos vandálicos cometidos en años recientes en el mismo lugar sagrado. En febrero pasado, un hombre dañó seis candelabros del siglo XIX situados en el mismo altar. Estas piezas fueron valoradas en unos 30.000 euros, cerca de ¢17 millones.

Según el Código de Derecho Canónico, actos considerados graves en lugares sagrados y que provocan escándalo entre los fieles se califican como violaciones de la santidad del sitio. Cuando esto ocurre, se suspende el culto público hasta que se lleve a cabo un rito penitencial que restaure la santidad de la iglesia.

