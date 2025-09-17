El Mundo

Con aval de León XIV, regresa al Vaticano la ‘polémica’ misa que Francisco había restringido

La misa tridentina regresará a la basílica de San Pedro el 25 de octubre; El acto será encabezado por Raymond Burke, crítico del fallecido pontífice

Por Jailine González Gómez
La misa tridentina volverá a la basílica de San Pedro el 25 de octubre, en un giro litúrgico que encabezará el cardenal Burke con apoyo del papa León XIV.
La misa tridentina volverá a la basílica de San Pedro el 25 de octubre, en un giro litúrgico que encabezará el cardenal Burke con apoyo del papa León XIV.







notas iaJGGLeón XIVpapa León XIVpapa Franciscomisa tridentina
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

