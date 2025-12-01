Hombre muere tras ser atacado por una leona en zoológico de Brasil: esto pasará con el animal

Leona mató a joven en zoológico de Brasil tras invasión a su recinto. El animal está en observación y no será sacrificado.

Una leona del Parque Zoobotánico Arruda Câmara en João Pessoa, atacó y mató a un hombre de 19 años que ingresó ilegalmente a su recinto. La administración del zoológico indicó que el animal no será sacrificado.

El fallecido fue identificado como Gerson de Melo Machado, más conocido como Vaqueirinho, de 19 años. El hecho ocurrió el domingo cuando el joven escaló una pared de seis metros, cruzó las rejas de seguridad y entró deliberadamente al espacio reservado para felinos. Una vez dentro, fue atacado y murió por la gravedad de las heridas.

🇧🇷 | Video muestra el momento en que un hombre que entró a la jaula de una leona es atacado y muere en el zoológico de João Pessoa, Brasil. pic.twitter.com/ni8KGCY4Ma — News Day Mundo (@NewsDayMundo) November 30, 2025

La administración del parque aseguró que el animal no presentó comportamientos agresivos fuera del contexto del incidente. Informó que se encuentra en buen estado físico y permanece bajo observación médica y evaluación conductual continua, debido al alto nivel de estrés que experimentó durante el suceso.

Veterinarios, técnicos y cuidadores permanecen dedicados de forma total a su bienestar. El protocolo seguido excluye cualquier posibilidad de eutanasia, ya que el comportamiento del animal se consideró una reacción natural ante una invasión.

Según la municipalidad de la zona, el parque fue cerrado inmediatamente después del ataque.

La Secretaría de Medio Ambiente local inició una investigación para esclarecer las circunstancias del caso. También se investiga si hubo fallas en los protocolos de seguridad o deficiencias estructurales. La municipalidad declaró que el sistema del parque cumple con las normas técnicas vigentes y describió el episodio como imprevisible y fuera de los escenarios contemplados en sus operaciones.

El Consejo Regional de Medicina Veterinaria de Paraíba (CRMV-PB) anunció la creación de una comisión técnica que evaluará la infraestructura y operación del zoológico. El objetivo es proponer medidas preventivas que refuercen la seguridad tanto para los visitantes como para los animales.

El Consejo también recordó que el parque ha registrado anteriores casos de robo de animales, lo que resalta la necesidad urgente de revisar y mejorar los sistemas de vigilancia y control de acceso.

De acuerdo con el veterinario del parque, la leona logró volver al recinto sin necesidad de tranquilizantes ni armas de fuego, gracias a su entrenamiento. La reacción del animal fue descrita como de estrés y confusión, pero obedeció las órdenes del personal tras algunos minutos.

Vaqueirinho tenía trastornos mentales y ya había sido atendido por el sistema de protección social. Según la consejera tutelar que conocía el caso, el joven no recibió el tratamiento adecuado, pese a las reiteradas solicitudes al Estado.

La leona continuará bajo monitoreo especializado en los próximos días. El parque seguirá cerrado hasta que finalicen las investigaciones oficiales, informó la administración.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.