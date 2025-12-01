El Mundo

Hombre muere tras ser atacado por una leona en zoológico de Brasil: esto pasará con el animal

Una leona mató a un joven que entró a su jaula en Brasil, pero la decisión sobre su destino sorprendió a muchos. Esto es lo que ocurrió en el zoológico

Por O Globo / Brasil / GDA
Leona mató a joven en zoológico de Brasil tras invasión a su recinto. El animal está en observación y no será sacrificado.
Leona mató a joven en zoológico de Brasil tras invasión a su recinto. El animal está en observación y no será sacrificado. (Screenshot video X/Screenshot video X)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

