Hombre intenta entrar a la cabina de un avión de United y obliga a un aterrizaje de emergencia en Estados Unidos

Un incidente de seguridad en un vuelo de United Airlines obligó a un aterrizaje de emergencia luego de varios intentos de acceso a la cabina.

Un vuelo de United Airlines realizó un aterrizaje de emergencia en Estados Unidos después de que un pasajero de 75 años intentó ingresar a la cabina de los pilotos durante un trayecto entre Chicago y Minneapolis.

El incidente ocurrió la noche del viernes a bordo del vuelo UA2005, que transportaba a 147 pasajeros y seis tripulantes.

La aerolínea informó que la aeronave fue desviada hacia el Aeropuerto Regional del Condado de Dane, en Madison, Wisconsin, debido a un problema de seguridad relacionado con un pasajero que alteró el orden durante el viaje.

El avión aterrizó sin inconvenientes y no se reportaron personas heridas.

De acuerdo con grabaciones del control de tráfico aéreo divulgadas por NBC News, el hombre realizó varios intentos para acceder a la cabina de mando.

Miembros de la tripulación y otros pasajeros lograron contenerlo hasta la llegada de las autoridades.

Según los registros difundidos, un integrante de la tripulación indicó que el pasajero fue controlado después de varios intentos de ingresar a la cabina. También señaló que permaneció sentado mientras agentes de seguridad lo vigilaban.

La revista People informó que el piloto activó el código 7500, una señal utilizada para alertar sobre una posible tentativa de secuestro de aeronave.

La misma publicación señaló que el sospechoso hablaba en ruso durante el episodio.

Tras el aterrizaje, agentes de la oficina del sheriff del Condado de Dane retiraron al pasajero de la aeronave y lo pusieron bajo custodia.

El FBI participa en la investigación para determinar las circunstancias del caso y establecer posibles cargos.

United Airlines añadió que, después de la salida del sospechoso, el vuelo continuó su trayecto hacia Minneapolis. La aeronave llegó a su destino con varias horas de retraso.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.