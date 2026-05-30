El Mundo

Hombre intenta entrar a la cabina de un avión de United y obliga a un aterrizaje de emergencia en Estados Unidos

El pasajero fue controlado por la tripulación y otros ocupantes. El FBI investiga lo ocurrido tras el desvío del vuelo a Wisconsin

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Por O Globo / Brasil / GDA
Aeropuerto Juan Santamaria Aerolineas
Un incidente de seguridad en un vuelo de United Airlines obligó a un aterrizaje de emergencia luego de varios intentos de acceso a la cabina. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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