Economía

United Airlines permitirá convertir asientos económicos en camas en vuelos de larga distancia

Descubra cómo esta nueva opción busca cambiar la experiencia en vuelos largos, con más comodidad, tecnología y alternativas accesibles dentro de la clase económica

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Por Silvia Ureña Corrales
United permitirá comprar tres asientos para crear camas en clase económica con nuevos servicios y tecnología.
United permitirá comprar tres asientos para crear camas en clase económica con nuevos servicios y tecnología. (United Airlines /Archivo)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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