United Airlines permitirá convertir asientos económicos en camas en vuelos de larga distancia

La aerolínea estadounidense United Airlines anunció el lanzamiento de United Relax Row, un nuevo producto que permitirá a los pasajeros adquirir filas completas en clase económica para transformarlas en camas durante vuelos de larga distancia.

La iniciativa estará disponible a partir del próximo año en más de 200 aviones Boeing 787 y 777, cada uno equipado con hasta 12 de estas filas adaptadas, según informó la compañía en un comunicado.

El servicio está dirigido a familias, parejas y viajeros individuales que buscan mayor comodidad sin pagar una tarifa de clase ejecutiva. La propuesta consiste en tres asientos contiguos con reposapiernas ajustables que pueden elevarse para crear una superficie plana.

Además, los pasajeros recibirán accesorios adicionales para descanso, como un colchón, una manta y una almohada. En el caso de quienes viajen con niños, también se incluirá un peluche como parte de la experiencia.

La aerolínea detalló que los aviones incorporarán otras mejoras en cabina económica, entre ellas la pantalla individual más grande del segmento, así como nuevos accesorios de confort como almohadas para cuello.

También se ampliará la oferta a bordo con más opciones de alimentación, que ahora incluirán aperitivos adicionales durante el vuelo.

En el apartado tecnológico, United indicó que los pasajeros tendrán acceso a conectividad Bluetooth en los asientos, lo que permitirá usar audífonos propios, además de cargadores USB-C y tomacorrientes individuales.

El lanzamiento de United Relax Row responde a una tendencia en la industria aérea que busca ofrecer alternativas intermedias entre la clase económica tradicional y las cabinas premium, con énfasis en la comodidad durante trayectos largos.