United Airlines expulsará de sus vuelos a pasajeros que no usen auriculares: conozca la nueva regla

United Airlines ahora puede expulsar o vetar pasajeros que reproduzcan contenido sin auriculares durante un vuelo.

Las personas que reproduzcan audio o video sin auriculares en vuelos de United Airlines ahora pueden ser expulsadas del avión o incluso vetadas de manera permanente. La aerolínea incorporó esta conducta como motivo de sanción dentro de su contrato oficial de transporte, una medida que ya entró en vigor.

La actualización forma parte de la sección de reglas titulada “Refusal of Transport” (rechazo de transporte); es la número 21 de la lista de normativas, donde la empresa establece las situaciones en las que puede negar el servicio o retirar a un pasajero de una aeronave.

Según el documento, escuchar contenido sin auriculares constituye desde ahora una conducta sancionable. La regla incluye a pasajeros que reproduzcan audio o video.

La medida busca reducir el ruido dentro de la cabina, en un contexto donde el uso masivo de dispositivos electrónicos aumentó los casos de viajeros que reproducen contenido en altavoz durante los vuelos.

De acuerdo con información citada por el medio estadounidense CBS News, la disposición también responde a conflictos entre pasajeros, ya que el sonido de dispositivos personales suele provocar discusiones o quejas ante la tripulación.

El medio detalló que quienes incumplan la norma deberán asumir cualquier pérdida, daño o gasto que su comportamiento cause a la aerolínea. Esto abre la posibilidad de que United exija compensaciones económicas en determinados casos.

La regla forma parte de la normativa general que permite a la aerolínea negar el servicio por diferentes motivos relacionados con seguridad, comportamiento disruptivo o incumplimiento de políticas internas.

Entre las situaciones contempladas en la misma sección del contrato figuran conductas como interferir con la tripulación, generar disturbios, negarse a mostrar identificación o incumplir regulaciones de seguridad.

La decisión también coincide con mejoras tecnológicas en el entretenimiento a bordo, incluido el despliegue de Wi-Fi de alta velocidad en sus aeronaves. La compañía prevé que estas herramientas aumenten el consumo de contenido durante los vuelos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.