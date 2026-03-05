Economía

United Airlines expulsará de sus vuelos a pasajeros que no usen auriculares: conozca la nueva regla

Una nueva norma de United Airlines cambia lo que puede hacer con su celular o tablets durante el vuelo. La medida ya rige y estas podrían ser las consecuencias

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales y La Nación / Argentina / GDA
Costa Rica amplía su conectividad aérea con nueva ruta directa entre San José y San Francisco operada por United Airlines.
United Airlines ahora puede expulsar o vetar pasajeros que reproduzcan contenido sin auriculares durante un vuelo. (ICT/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCUnited AirlinesVuelos
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.