Histórica condena en Hong Kong despierta nuevos temores de censura: ¿Qué ocurrió con Jimmy Lai?

El magnate de los medios de Hong Kong y activista prodemocracia Jimmy Lai asiste a una manifestación cerca de la sede del gobierno en Hong Kong el 28 de septiembre de 2014.

Hong Kong. La justicia de Hong Kong condenó este lunes a 20 años de prisión a Jimmy Lai, un magnate de la prensa y activista prodemocracia, en una sentencia que los defensores de los derechos humanos consideran un golpe a la libertad en el territorio chino.

El fundador del ya desaparecido diario Apple Daily, de 78 años, lleva en prisión desde 2020 y el pasado 15 de diciembre fue declarado culpable por publicar artículos “sediciosos” e instar a países extranjeros a imponer sanciones contra Hong Kong.

La sentencia es la más severa dictada hasta ahora bajo la Ley de Seguridad Nacional, impuesta por China en el territorio, y supera los diez años de condena impuestos en 2024 al abogado Benny Tai.

La condena de 20 años incluye dos de una condena previa por fraude, lo que significa que Lai cumplirá 18 años adicionales de prisión.

Reino Unido prometió intervenir “sin demora” en favor del magnate, que también tiene nacionalidad británica, al tiempo que China calificó de “legítima” la sentencia y rechazó las injerencias extranjeras.

“Condenar a mi padre a esta sentencia draconiana de prisión es devastador para nuestra familia y pone en peligro su vida. Marca la destrucción total del sistema judicial de Hong Kong y el fin de la justicia”, dijo en un comunicado Sebastien Lai, preocupado por la salud de su padre.

La hija del magnate, Claire, dijo que en los cinco años de proceso judicial ha visto “el deterioro de la salud de mi padre”. “Si esta sentencia se cumple, morirá como un mártir tras las rejas”, apostilló.

La audiencia duró apenas unos minutos y Lai se mantuvo impasible mientras los jueces leían su sentencia.

Cuando fue evacuado del tribunal, saludó solemnemente al público en la sala, entre ellos a su esposa Teresa y a experiodistas del periódico.

Las autoridades habían desplegado decenas de policías, un vehículo blindado y una unidad de desactivación de explosivos en los alrededores.

El tribunal también condenó a ocho coacusados de Lai, entre ellos tres altos responsables de la redacción del Apple Daily, a penas de hasta diez años de prisión.

Rencor y odio

En la sentencia de 856 páginas del 15 de diciembre, los jueces afirman que el exmagnate “alimentó su rencor y su odio [hacia China] durante gran parte de su vida” y que buscaba “derrocar al Partido Comunista Chino”.

La acusación también presentó a Lai como el cerebro de complots para provocar actos hostiles de países extranjeros contra Hong Kong o China, así como a impulsar la imposición de sanciones.

El abogado de Lai, Robert Pang, no explicó si Lai apelará la sentencia. Tiene 28 días para hacerlo. En prisión sigue en régimen de aislamiento “a petición suya”, según las autoridades.

El presidente estadounidense Donald Trump pidió su liberación, al igual que la Unión Europea, y Human Rights Watch estimó que el fallo equivale a “una sentencia de muerte”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que la condena es un “desenlace injusto y trágico para este caso” y “demuestra al mundo que Pekín está dispuesto a llegar a extremos para silenciar a quienes defienden las libertades fundamentales”.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos Volker Türk pidió la anulación de la condena y su “liberación inmediata por razones humanitarias”.

Ese veredicto “ilustra como las disposiciones vagas” de la ley de Hong Kong sobre la seguridad nacional “pueden ser interpretadas y aplicadas en violación de las obligaciones internacionales de Hong Kong en materia de derechos humanos”, añadió Türk en un comunicado.

El gobierno de Taiwán condenó por su parte el “efecto disuasorio” de la sentencia, que traspasa fronteras y “pisotea la libertad de expresión”.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) afirmó que la condena “resonará mucho más allá de Jimmy Lai, enviando una señal decisiva sobre el futuro de la libertad de prensa en el territorio”.

Según el índice de libertad de prensa de RSF, Hong Kong cayó del puesto 18 que tenía en 2002 al 140 en 2025.

China ha desestimado las críticas y asegura que buscan difamar el sistema judicial de Hong Kong. Según las autoridades del territorio, el caso de Lai “no tiene nada que ver con la libertad de expresión ni con la libertad de prensa”.

“Los crímenes de Jimmy Lai son odiosos y extremadamente graves”, aseguró en un comunicado el jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee.