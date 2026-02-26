Hillary Clinton pide ante congresistas que Trump testifique sobre Epstein bajo juramento

El representante estadounidense Robert Garcia (C), demócrata por California, habla con la prensa fuera del Chappaqua Performing Arts Center mientras miembros del House Oversight Committee toman declaración a la ex secretaria de Estado Hillary Clinton.

Chappaqua, Estados Unidos. La exsecretaria de Estado de Estados Unidos Hillary Clinton, obligada a testificar este jueves ante una comisión del Congreso sobre sus vínculos con el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, exigió que el presidente Donald Trump también sea llamado a prestar declaración bajo juramento.

El expresidente Bill Clinton (1993-2001) está citado a su vez a comparecer el viernes, un día después de su esposa, ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, controlado por los republicanos.

La audiencia, a puerta cerrada, es una maniobra para “desviar la atención” sobre Trump, acusó la política demócrata de 78 años en una declaración que difundió antes de entrar.

Epstein murió en una celda de una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba ser juzgado.

Tanto republicanos como demócratas obligaron a los Clinton a testificar, bajo amenaza de desacato.

“Si esta comisión quisiera conocer seriamente la verdad (...) le pediría directamente a nuestro actual presidente que declarara bajo juramento sobre las decenas de miles de ocasiones en las que aparece en el expediente”, dijo la veterana dirigente en la red X.

La audiencia fue suspendida después de que se filtrara una foto de Clinton en la sala, difundida por un comentarista conservador, Benny Johnson, en X.

La foto le habría sido pasada por una congresista republicana, Lauren Boebert.

“La declaración se está grabando en video y se dará a conocer íntegra. Hillary quería que se hiciera EN VIVO por televisión” recordó el comentarista en su cuenta X.

Equipos de televisión se instalan frente al Chappaqua Performing Arts Center, en Chappaqua, el 26 de febrero de 2026, antes de las declaraciones de Hillary Clinton y Bill Clinton. (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

El llamado de Hillary Clinton contra Trump fue secundado por los demócratas, que además acusan al Departamento de Justicia de sacar del dossier afirmaciones de una mujer del círculo de Epstein contra Trump.

“El Departamento de Justicia continúa encabezando un encubrimiento de la Casa Blanca”, dijo el principal demócrata en el comité, Robert Garcia.