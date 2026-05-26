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Hijo del fundador de Mango tacha de ‘infundada’ la acusación de haber matado a su padre

‘Afronto este proceso con serenidad y entereza, y necesito concentrar toda mi energía en demostrar mi inocencia’, afirmó el empresario, detenido por el presunto delito.

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Por AFP
Policía regional catalana escoltan a Jonathan Andic, hijo de Isak Andic, fundador de la marca de moda española Mango
Policía regional catalana escoltan a Jonathan Andic, hijo de Isak Andic, fundador de la marca de moda española Mango (LLUIS GENE/AFP)







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