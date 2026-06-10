El Mundo

Hermano del expresidente de Colombia Álvaro Uribe se entrega a la justicia

El ganadero Santiago Uribe fue condenado en noviembre de 2025 por liderar un escuadrón paramilitar llamado Los 12 Apóstoles.

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Por AFP
Santiago Uribe es hermano del expresidente de Colombia Álvaro Uribe.
Santiago Uribe es hermano del expresidente de Colombia Álvaro Uribe. (Javier Nieto/El Tiempo / GDA)







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