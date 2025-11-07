El Mundo

Hermano de presidente de España será juzgado por tráfico de influencias

El hermano del presidente español, David Sánchez, será juzgado en 2026 en Badajoz por presunto tráfico de influencias y prevaricación administrativa.

EscucharEscuchar
Por AFP
La tragedia en Valencia abre paso a un debate sobre la gestión de catástrofes en España. Pedro Sánchez anuncia ayudas y promete recursos continuos.
Pedro Sánchez, presidente de España, ha pedido perdón en varias ocasiones a los españoles por los casos que afectan a su partido, entre ellos, una acusación en contra de su hermano. (OSCAR DEL POZO/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
EspañaPedro SánchezTráfico de InfluenciasDavid SánchezDavid Azagra
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.