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Hasta 350 km/h: dónde se construirá el tren bala más rápido de Latinoamérica y cuándo comenzará a funcionar

El tren más veloz de Latinoamérica superará los 350 km/h y operará en Brasil. Además, Perú impulsa su propio tren bala con apoyo internacional

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Por El Comercio / Perú / GDA
El tren más veloz de América Latina superará los 350 km/h y operará en Brasil, cerca de Perú. Además, Perú impulsa su propio Tren Bala con apoyo internacional.
El tren más veloz de América Latina superará los 350 km/h y operará en Brasil, cerca de Perú. Además, Perú impulsa su propio Tren Bala con apoyo internacional. (Canva stock/Oneinchpunch / OrtodoxFoto de Getty Images)







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Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

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