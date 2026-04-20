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Hallazgo de 56 cadáveres sin identificar despierta controversia política en Trinidad y Tobago

Con 1,5 millones de habitantes, Trinidad y Tobago registró 623 asesinatos en 2024, una cifra récord; primera ministra niega que sea el caso.

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Por AFP
Los restos de al menos 50 bebés y seis adultos fueron descubiertos el 18 de abril de 2026, tras haber sido aparentemente abandonados en un cementerio en Trinidad y Tobago, según informó la policía.
Los restos de al menos 50 bebés y seis adultos fueron descubiertos el 18 de abril de 2026, tras haber sido aparentemente abandonados en un cementerio en Trinidad y Tobago, según informó la policía. (CURTIS CHASE/AFP)







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