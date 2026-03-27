El Mundo

Gustavo Petro sorprende en transmisión con Westcol al mencionar a Donald Trump y su relación con Estados Unidos

El presidente colombiano recorrió la Casa de Nariño junto al influencer y abordó temas de política internacional y ayudas sociales

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Por Portafolio / GDA / Colombia
Petro mencionó a Trump en transmisión con Westcol y habló sobre la relación bilateral y el impacto de subsidios en la niñez.
Petro mencionó a Trump en transmisión con Westcol y habló sobre la relación bilateral y el impacto de subsidios en la niñez. (kick.com/westcol//Captura)







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