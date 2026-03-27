Gustavo Petro sorprende en transmisión con Westcol al mencionar a Donald Trump y su relación con Estados Unidos

Petro mencionó a Trump en transmisión con Westcol y habló sobre la relación bilateral y el impacto de subsidios en la niñez.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, generó atención la noche del 26 de marzo durante una transmisión en vivo junto al influencer Westcol. En el espacio, el mandatario realizó un recorrido por la Casa de Nariño y abordó temas políticos y sociales.

Durante la conversación, uno de los puntos que más destacó fue la mención al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de un diálogo informal con el creador de contenido.

El mandatario guio al influencer por distintos espacios de la sede presidencial. En ese contexto, lo llevó a una mesa que utiliza para recibir visitas internacionales. Petro explicó que en ese lugar sostuvo encuentros con figuras como el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el expresidente de Chile, Gabriel Boric.

En ese mismo punto, el presidente indicó que le gustaría sentar allí al mandatario estadounidense. La afirmación surgió tras una consulta de Westcol sobre la relación entre Colombia y Estados Unidos.

Ante la pregunta, Petro no dio una respuesta directa sobre el estado actual del vínculo bilateral. Sin embargo, señaló que su gestión logró posicionar a Colombia en el escenario internacional.

En otro momento de la transmisión, el jefe de Estado abordó el tema de los subsidios sociales. Según explicó, estas ayudas permitieron reducir la desnutrición infantil en el país.

La transmisión combinó un recorrido institucional con una conversación distendida. El espacio permitió exponer temas de política exterior y programas sociales en un formato digital.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.