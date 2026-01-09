Gustavo Petro revela que sintió miedo tras captura de Nicolás Maduro: ‘Se gestaba acción militar’

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante un discurso en una ceremonia militar para presentar a los nuevos comandantes de las Fuerzas Armadas en Bogotá el pasado 29 de diciembre. Fotografía:

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dio una de sus declaraciones más realistas y sinceras hasta la fecha. En una entrevista exclusiva con el medio Telemundo 51, el líder de la izquierda colombiana admitió que la estabilidad de su mandato y su propia libertad personal luego de dejar la Casa de Nariño, el próximo agosto, están estrechamente vinculadas a la voluntad del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Las históricas relaciones entre Bogotá y Washington atraviesan un periodo de preocupación luego del regreso de Donald Trump al Despacho Oval. El presidente Gustavo Petro vinculó su destino personal a la administración republicana.

‘Una parálisis económica’

“Mi futuro depende de Trump”, afirmó Petro de manera contundente, reconociendo el peso que las sanciones y las investigaciones de agencias estadounidenses podrían tener sobre su vida después de dejar la Casa de Nariño.

Igualmente, el jefe de Estado colombiano hizo referencia a lo que ocurrió a finales del 2025, cuando en octubre el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, mediante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por sus siglas en inglés), aplicó sanciones contra él, señalándolo de permitir el fortalecimiento de los carteles del narcotráfico en Colombia.

“Estoy en la Ofac... una parálisis económica. Si la Ofac existe, yo tengo que mover mi vida acorde a eso. No me queda difícil, porque yo he vivido mucho mi vida, incluso viviendo en casa de amigos cuando me perseguían”, comentó el presidente.

El miedo que sintió el presidente Petro

Uno de los puntos más impactantes de la entrevista fue la revelación del mandatario colombiano sobre el temor que sintió tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. Según el presidente, existieron indicios de que una acción similar podría haberse estado gestando contra él.

“Una acción militar se estaba construyendo sobre Colombia", reveló Petro. No obstante, el mandatario aseguró que una llamada directa con Donald Trump fue lo que permitió frenar, por ahora, cualquier escalada de fuerza: "Si alguien te está amenazando, trata de tenerle el dedo en el gatillo. Eso fue lo que, creo, se hizo".

Sobre su papel en la crisis venezolana, Petro detalló cómo su posición estratégica le permitió actuar como puente entre las administraciones de Maduro y Biden: “Fui mediador entre el gobierno de Maduro y Biden, pues Biden tenía confianza en mí y Maduro era un conocido”. Sin embargo aceptó que las cosas en los últimos años cambiaron ya que “en el chavismo hay facciones y maneras diferentes de pensar”.

La visita que el mandatario colombiano quiere tener con Donald Trump

Además, entregó breves detalles de la llamada que tuvo con el republicano el pasado 8 de enero. Allí le confesó a Donald Trump que tanto a él cómo al presidente norteamericano lo “han rodeado de mentiras”.

El jefe de Estado colombiano contempla un viaje a Estados Unidos con el fin de establecer un diálogo directo con Donald Trump. Ante este eventual encuentro, Petro adelantó que tiene la intención de entregar un obsequio al mandatario estadounidense como gesto diplomático durante su acercamiento.

“En Colombia como en Brasil se ha encontrado evidencia de que había artistas desde hace miles de años, por lo que de concretar una cita con Trump le llevaría un regalo de orfebrería para mostrarle la riqueza cultural de los colombianos“, sentenció Gustavo Petro.

Como cierre de su intervención con el medio anteriormente señalado, el jefe de Estado hizo un balance positivo de su periodo, poniendo sobre la mesa la mejora en los temas laborales y sociales. Según Petro,su administración ha logrado llevar el desempleo a mínimos históricos y rescatar a dos millones de personas de la pobreza, cifras que calificó como éxitos centrales de su agenda de gobierno.