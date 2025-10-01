El Mundo

Gustavo Petro expulsa a la delegación diplomática de Israel por detención de flotilla de ayuda para Gaza

Petro también detuvo la compra de armamento israelí y dio por terminado el lunes el Tratado de Libre Comercio vigente desde 2020 con ese país

Por AFP
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expulsó este miércoles a la delegación diplomática de Israel en Bogotá después de que la flotilla con ayuda humanitaria que viajaba rumbo a Gaza fuera interceptada por las fuerzas israelíes.
Gustavo Petro, presidente de Colombia, afirmó que 'se declara la situación de desastre en todo el país en virtud de la variabilidad climática'. (RAUL ARBOLEDA/AFP)







