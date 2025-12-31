Gustavo Petro asegura tener información sobre ataque estadounidense a laboratorio de cocaína en Venezuela

En un tuit, el presidente de Colombia Gustavo Petro afirmó tener información sobre lo que sería uno de los primeros ataques terrestres de Estados Unidos en Venezuela, relacionado con la reciente revelación de Donald Trump, quien en una entrevista dijo haber atacado una instalación vinculada al narcotráfico en el país vecino.

"Sabemos que Trump bombardeó una fábrica, en Maracaibo, tememos que mezclan allí la pasta de coca para hacerla cocaína y aprovechan la ubicación en el mar de Maracaibo“, escribió en su cuenta de X.

Hasta el momento, el régimen venezolano ha guardado silencio sobre estos hechos. Registros de prensa en Venezuela señalaron que en la madrugada del 24 de diciembre se registró una fuerte explosión en la empresa Primazol, ubicada en el municipio de San Francisco, en el estado Zulia, fronterizo con Colombia. La planta está ubicada a unos tres kilómetros de la costa del lago de Maracaibo, una vía marítima de relevancia comercial y logística.

En el mismo trino, el presidente colombiano sugirió que el Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN) sería responsable del laboratorio presuntamente atacado y aseguró que sus acciones criminales podrían estar provocando una posible intervención de Estados Unidos. "Es simplemente el ELN. El ELN está permitiendo con su traqueteo y su dogma mental, invadir Venezuela“, dijo.

Una fuente ligada al Partido Socialista Unido de Venezuela le dijo al medio colombiano El Tiempo que era “mentira” la vinculación de Estados Unidos en el incidente. Pese a ello, funcionarios estadounidenses citados por The New York Times señalaron que Trump sí se refería a una instalación vinculada al narcotráfico en Venezuela.

Sobre Nicolás Maduro

Petro dijo que no tiene pruebas de narcotráfico en Colombia por parte del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. (FEDERICO PARRA/AFP)

En su mensaje, el mandatario intentó desligar nuevamente a Nicolás Maduro de actividades relacionadas con el narcotráfico. “Yo no sé si Maduro ha sacado ilegítimamente riquezas de Venezuela, en nuestro país no hay prueba de narcotráfico de parte de él. Los generales que comprobamos negociaban cocaína estaban en la sedición con apoyo del gobierno colombiano, buscando un golpe en Caracas", expresó.

Además, anunció que en los próximos días “contaré las particularidades de mi relación con el movimiento progresista de Chávez y mis frustraciones sobre lo que quedó de su gobierno, después de muerto”.

Por otro lado, volvió a cuestionar las sanciones de la Casa Blanca en su contra. “A Trump le han hecho creer que soy testaferro de Maduro y de ahí sus últimas referencias a mí, pensé que la inteligencia norteamericana era más profesional, o que siéndola, no la escucha el presidente de los EE.UU. y se rodea de codiciosos de extrema derecha que no buscan la verdad”, agregó.