El Mundo

Guerra en Irán podría llevar a más de 45 millones de personas a la inseguridad alimentaria

Crisis en Irán elevaría el total “de personas que padecen hambre a más de 360 millones”, advirtió el FMI.

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Por AFP
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, pronuncia un discurso de apertura de las Reuniones de Primavera de 2026 en la sede del FMI en Washington, D.C., el 9 de abril de 2026.
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, pronuncia un discurso de apertura de las Reuniones de Primavera de 2026 en la sede del FMI en Washington, D.C., el 9 de abril de 2026. (KENT NISHIMURA/AFP)







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