El Mundo

Grupo de 22 monjes budistas cae preso en Sri Lanka con 110 kilos de marihuana ocultos en maletas

Los religiosos regresaban de Tailandia cuando aduanas detectó compartimentos falsos en su equipaje con droga escondida

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Por O Globo / Brasil / GDA y AFP
Monjes de Sri Lanka llegan para comparecer ante un tribunal tras su detención en Negombo el 26 de abril de 2026. Veintidós monjes de Sri Lanka que regresaban de Tailandia fueron detenidos el 26 de abril en el principal aeropuerto internacional con 110 kilogramos (242 libras) de cannabis de alta potencia, según informaron las autoridades.
La incautación de 110 kilos de Kush a 22 monjes budistas marcó el mayor decomiso individual en ese aeropuerto de Sri Lanka. (ISHARA S. KODIKARA/AFP)







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