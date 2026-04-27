Grupo de 22 monjes budistas cae preso en Sri Lanka con 110 kilos de marihuana ocultos en maletas

La incautación de 110 kilos de Kush a 22 monjes budistas marcó el mayor decomiso individual en ese aeropuerto de Sri Lanka.

Veintidós monjes budistas fueron detenidos este domingo en el principal aeropuerto internacional de Sri Lanka tras una incautación récord de 110 kilos de marihuana de alta potencia, en lo que autoridades calificaron como el mayor decomiso individual de este tipo registrado en esa terminal aérea.

Los religiosos regresaban de un viaje de cuatro días a Bangkok, capital de Tailandia, cuando agentes de aduanas detectaron la droga escondida en sus equipajes.

Según la Aduana de Sri Lanka, los monjes transportaban Kush, una variedad potente de cannabis de origen vegetal, oculta en compartimentos falsos dentro de las maletas.

Cada uno llevaba cerca de cinco kilos del narcótico escondidos en paredes falsas del equipaje. Tras el hallazgo, las autoridades los entregaron a la policía para continuar con la investigación.

La mayoría de los detenidos eran jóvenes estudiantes vinculados a templos budistas en distintas regiones de Sri Lanka. Además, las autoridades indicaron que el viaje fue patrocinado por un empresario, aunque no trascendió su identidad.

Funcionarios de aduanas señalaron que esta incautación representa la mayor cantidad de Kush decomisada de forma individual en el principal aeropuerto internacional del país del sur de Asia.

Este no es el primer caso que involucra a monjes budistas en hechos relacionados con drogas en la región.

En 2022, todos los monjes de un templo budista en el centro de Tailandia perdieron sus funciones religiosas luego de dar positivo en pruebas de metanfetamina. Posteriormente, fueron enviados a una clínica de salud para tratamiento y rehabilitación.

En 2017, la policía de Myanmar informó sobre la captura de un monje budista después de encontrar más de 4 millones de pastillas de metanfetamina en su automóvil y en su monasterio.

El caso vuelve a poner atención sobre incidentes vinculados con miembros de comunidades religiosas en el sudeste asiático y sobre el uso de rutas internacionales para el tráfico de drogas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.