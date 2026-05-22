Green card y ciudadanía en Estados Unidos: el detalle de 2026 que puede adelantar su trámite hasta 90 días

El Uscis mantiene requisitos específicos para obtener la ciudadanía y una norma permite adelantar el trámite hasta 90 días.

Los migrantes que buscan la ciudadanía estadounidense mediante naturalización deben cumplir un período mínimo como residentes permanentes antes de iniciar el trámite. El tiempo cambia según la categoría migratoria y la relación familiar del solicitante. Además, existe una regla que permite adelantar parte del proceso. La información se basa en los requisitos descritos por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis).

La norma general establece que una persona debe mantener la green card durante al menos cinco años antes de presentar el formulario N-400.

Durante ese período, el solicitante necesita demostrar residencia continua en Estados Unidos durante los cinco años previos a la solicitud.

También debe acreditar una presencia física mínima de 30 meses dentro de ese lapso.

Para los residentes permanentes casados con ciudadanos estadounidenses existe una condición distinta.

En estos casos, el Uscis permite iniciar el proceso tras tres años con la green card.

Además, la persona debe demostrar convivencia y residencia continua durante ese tiempo. También necesita acreditar una presencia física mínima de 18 meses.

Los integrantes activos o veteranos de las Fuerzas Armadas estadounidenses pueden acceder a condiciones especiales de naturalización durante períodos considerados de hostilidades por el gobierno federal.

La regla que permite adelantar el proceso

El Uscis mantiene vigente una disposición que permite enviar el formulario N-400 hasta 90 días antes de completar los tres o cinco años exigidos.

La agencia indicó que el solicitante igual debe cumplir todos los requisitos de elegibilidad durante la entrevista y en la decisión final del caso.

Entre los requisitos generales para la naturalización figuran:

Tener al menos 18 años.

Demostrar buena conducta moral.

Leer, escribir y hablar inglés básico, salvo excepciones.

Aprobar el examen de educación cívica.

Haber residido al menos tres meses en el estado o distrito donde presenta la solicitud.

El proceso también exige realizar el Juramento de Lealtad y aceptar los principios constitucionales de Estados Unidos.

Cuánto cuesta solicitar la ciudadanía en 2026

La tarifa cambia según la modalidad elegida.

Quienes realizan el trámite por correo deben pagar $760. El monto incluye servicios biométricos.

El trámite en línea tiene un costo de $710.

También existe una tarifa reducida de $380 para determinadas personas con ingresos limitados. En esos casos, el envío debe hacerse en formato impreso.

Documentos y datos biométricos obligatorios

El Uscis solicita huellas dactilares, fotografía y firma digital durante el proceso.

La agencia envía una notificación con la fecha y el lugar de la cita biométrica.

En algunos expedientes, el organismo reutiliza registros obtenidos en trámites migratorios anteriores.

El solicitante también debe adjuntar copia de ambos lados de la green card y otros documentos según cada caso. Entre ellos aparecen certificados de matrimonio, sentencias de divorcio o antecedentes judiciales.

Examen actualizado para la ciudadanía

El examen de educación cívica actualizado entró en vigencia el 20 de octubre de 2025.

La evaluación utiliza un banco de 128 preguntas sobre historia y gobierno estadounidense.

Durante la entrevista, el oficial formula hasta 20 preguntas y el solicitante necesita responder correctamente al menos 12.

Las personas de 65 años o más con un mínimo de 20 años como residentes permanentes acceden a una versión reducida basada en 20 preguntas específicas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.