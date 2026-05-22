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Green card y ciudadanía en Estados Unidos: el detalle de 2026 que puede adelantar su trámite hasta 90 días

El proceso de naturalización en Estados Unidos cambia según la categoría migratoria y permite presentar documentos antes del plazo final

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Por La Nación / Argentina / GDA
El Uscis mantiene requisitos específicos para obtener la ciudadanía y una norma permite adelantar el trámite hasta 90 días.
El Uscis mantiene requisitos específicos para obtener la ciudadanía y una norma permite adelantar el trámite hasta 90 días. (ChatGPT/Generada con IA)







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