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Green card en Estados Unidos: los documentos económicos que Uscis exige para aprobar el ajuste de estatus

La ausencia de información obligatoria puede provocar solicitudes de evidencia, rechazos o demoras en el proceso migratorio

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Por La Nación / Argentina / GDA
La evidencia financiera y la información obligatoria del Formulario I-864 son claves para evitar demoras o rechazos en la solicitud.
La evidencia financiera y la información obligatoria del Formulario I-864 son claves para evitar demoras o rechazos en la solicitud. (ChatGPT/Generada con IA)







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