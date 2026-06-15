Green card en Estados Unidos: los documentos económicos que Uscis exige para aprobar el ajuste de estatus

La evidencia financiera y la información obligatoria del Formulario I-864 son claves para evitar demoras o rechazos en la solicitud.

El Formulario I-864, conocido como Affidavit of Support, figura entre los requisitos que pueden influir en la aprobación de una green card por ajuste de estatus en Estados Unidos.

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis por sus siglas en inglés), la mayoría de los inmigrantes patrocinados por familiares y algunos extranjeros patrocinados por empleadores deben presentar este documento como parte de su trámite.

¿Qué es el Formulario I-864?

El Affidavit of Support constituye una declaración de sostenimiento económico. Uscis explica que funciona como un contrato legal entre el patrocinador y el Gobierno de Estados Unidos.

Mediante este acuerdo, el patrocinador asume la responsabilidad de brindar respaldo financiero al inmigrante beneficiario. Esta obligación puede generar consecuencias económicas.

Si la persona patrocinada recibe ciertos beneficios públicos sujetos a evaluación de recursos, la entidad que otorgó esa ayuda puede reclamar al patrocinador el reembolso de los fondos utilizados.

La evidencia financiera que exige Uscis

Uscis establece que todos los patrocinadores deben presentar documentación que permita verificar su situación económica.

Entre los documentos requeridos se encuentran:

Copia de la declaración federal de impuestos del año más reciente.

Formularios W-2 correspondientes al último período fiscal.

Formularios 1099 y otros comprobantes de ingresos declarados.

Explicaciones o pruebas que justifiquen la ausencia de una declaración tributaria cuando corresponda.

La agencia también indica que es posible incorporar documentación adicional para fortalecer la evaluación financiera del caso.

Entre esos elementos figuran:

Declaraciones fiscales de los últimos tres años.

Recibos de salario de los seis meses más recientes.

Carta emitida por el empleador.

Los documentos adicionales que podrían solicitarse

Los requisitos pueden variar según la situación de cada patrocinador.

Las personas que trabajan por cuenta propia deben aportar registros tributarios que permitan comprobar los ingresos obtenidos mediante su actividad económica.

Cuando se utilizan ingresos de otros miembros del hogar para cumplir con las exigencias financieras, cada una de esas personas debe completar un Formulario I-864A.

Además, en algunos casos deben demostrar que residen en el mismo domicilio y acreditar la relación que mantienen con el patrocinador.

Por otra parte, quienes recurran a bienes para alcanzar los niveles económicos requeridos deben presentar evidencia sobre la ubicación, propiedad, fecha de adquisición y valor de esos activos.

También deben informar sobre gravámenes, deudas u otras obligaciones asociadas a esos bienes.

Los patrocinadores conjuntos, patrocinadores sustitutos y algunos familiares de inmigrantes patrocinados por empleadores deben aportar pruebas de ciudadanía estadounidense, residencia permanente legal o condición de nacional de Estados Unidos.

Los errores que pueden poner en riesgo la solicitud

Uscis recomienda revisar cuidadosamente cada sección antes de enviar el Formulario I-864.

La agencia considera obligatorios los siguientes datos:

Apellido del patrocinador.

Dirección del patrocinador.

Número de Seguro Social.

Firma del patrocinador.

Según el organismo, cualquier formulario enviado sin firma será rechazado.

Además, quienes presenten la documentación por correo deben utilizar la versión vigente del formulario disponible en el sitio oficial de Uscis.

La entidad recordó que la firma del Formulario I-864 no representa únicamente un requisito migratorio. También constituye una obligación legal vinculante.

Por esa razón, recomienda que las personas evalúen su capacidad económica antes de asumir el compromiso de patrocinio financiero.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.