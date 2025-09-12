El Mundo

Google logra mantener Chrome tras fallo histórico, pero deberá compartir sus datos de búsqueda

El Gobierno de Estados Unidos logra un fallo contra Google por monopolio, obligando a la empresa a compartir información con sus competidores. Le explicamos en qué consiste

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís
El exterior de un edificio del campus central de Google
El Gobierno estadounidense había reclamado medidas radicales como la desinversión de Chrome, la prohibición de contratos exclusivos y límites a las inversiones de Google en inteligencia artificial (AFP/Getty Images via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
GoogleAntimonopolioGoogle ChromeDatosMonopolio
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.